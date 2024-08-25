調查局官員竟栽贓張麗善賄選　藍委氣炸：監察院還在睡？

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雲林縣調查站前調查察官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案時，教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉買票。對此，國民黨立委廖偉翔今（25）日先是質疑，「請問監察院還在睡？調查局還不用整頓嗎？」呼籲總統賴清德應嚴肅面對，勿透過司法黑手整肅在野黨陳文維被控2022年九合一選舉期間，因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，調查過程中，陳文維為使蔡咏鍀案順利偵辦，竟教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，但陳文維沒料到，教唆過程全程遭錄音，調查局不久後接獲檢舉，並於調查後依教唆偽證與洩密罪移送檢方偵辦。對此，廖偉翔表示，調查員紀律近期頻出狀況，包括涉詐、於北捷猥褻2名女子、惹出婚外情等。現在又有調查員誣陷張麗善，根本是利用國家機器入人於罪、栽贓嫁禍，質疑「請問監察院還在睡？調查局還不用整頓嗎？」廖偉翔批，陳文維是司法界老鼠屎，此種作為，必加深民眾認為調查員會誘導辦案的既定印象，調查官行事荒謬、紀律荒廢、辦案荒唐，斬暴精神已經蕩然無存。廖偉翔呼籲，總統賴清德應嚴肅面對，勿透過司法黑手整肅在野黨，也別誣陷合法善良的人，否則將使民眾難以信任司法。