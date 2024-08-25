北市會計師公會也有端木正　吳怡萱斥林俊憲配合側翼做新聞

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民眾黨主席柯文哲的政治獻金亂帳風暴延燒，他日前表示已發函台北市會計師公會協助找會計師簽證，但被綠委林俊憲查到，公會會計審計委員會執行長就是端木正。對此，民眾黨發言人吳怡萱大嗆林俊憲「配合側翼粉專來做新聞」、非常遺憾；至於是否請公會讓端木正迴避？吳怡萱則強調，尊重公會做法，相信他們有專業評估。民眾黨發言人今天赴黨部參加內部會議時受訪指出，對於立委竟然配合側翼粉專做新聞，誤導社會大眾的風向感到非常遺憾。她反問立委林俊憲「應該不是質疑台北市會計師公會的公正性吧」？吳怡萱強調，端木正只是公會11個委員會其中一個的執行長，不需要特別強化這個部分。至於前黨員林冠年爆料柯文哲妻子陳佩琪看豪宅後，再曝柯文哲近期在組織會議中，對外界質疑賞豪宅一事「過度做文章」感到憤怒。吳怡萱則強調，她不知道因酒駕被除名的林冠年爆料從哪裡來、有沒有真實性。柯文哲想強調的是，夫妻倆當醫生30多年，在台北市要買房都不容易，房價真的非常高，不希望變成屋奴，整體意思應該是這樣。