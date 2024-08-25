中華隊26日爭冠！威廉波特少棒賽免費直播、賽程與轉播資訊一次看

2024年威廉波特少棒賽(LLB世界少棒錦標賽)今（25）日代表亞太區出賽的台灣桃園龜山國小少棒隊以5戰全勝拿下國際組冠軍的寶座。龜山國小預計在26日深夜3:00出戰美國佛羅里達代表隊，兩隊進行「世界大賽」冠軍戰。以下整理2024年威廉波特少棒賽比賽相關資訊，台灣的球迷若是想要收看比賽直播，可以前往公視+或Getwin Sport Twitch頻道收看免費直播，另外愛爾達電視頻道、Hami Video也將提供付費轉播服務。
龜山國小實力堅強 睽違15年再闖冠軍賽
由世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）所主辦的威廉波特世界少棒錦標賽，今（25）日凌晨由中華隊出戰委內瑞拉，結果代表台灣的龜山國小，靠著王牌投手賴承希主投5.1局狂飆12次三振帶領下，終場以4:1擊敗委內瑞拉，睽違15年再度打進冠軍賽，上次中華隊晉級已經是2009年。冠軍也是1996年的事了。
球迷若是想要收看2024威廉波特少棒賽比賽直播，免費收看頻道包括公視+、Twitch頻道「Getwin Sport」，此外愛爾達電視頻道、Hami Video也將提供付費轉播服務。
2024威廉波特少棒賽直播：
免費直播：公視+、Getwin Sport Twitch頻道。
付費轉播：愛爾達體育4台、Hami Video。
免費線上直播連結：公視+ (需登入)、Getwin Sport
我是廣告 請繼續往下閱讀
由世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）所主辦的威廉波特世界少棒錦標賽，今（25）日凌晨由中華隊出戰委內瑞拉，結果代表台灣的龜山國小，靠著王牌投手賴承希主投5.1局狂飆12次三振帶領下，終場以4:1擊敗委內瑞拉，睽違15年再度打進冠軍賽，上次中華隊晉級已經是2009年。冠軍也是1996年的事了。
球迷若是想要收看2024威廉波特少棒賽比賽直播，免費收看頻道包括公視+、Twitch頻道「Getwin Sport」，此外愛爾達電視頻道、Hami Video也將提供付費轉播服務。
2024威廉波特少棒賽直播：
免費直播：公視+、Getwin Sport Twitch頻道。
付費轉播：愛爾達體育4台、Hami Video。
免費線上直播連結：公視+ (需登入)、Getwin Sport