劉德華演唱會今開放登記抽選！粉絲瘋搶第一秒進入：快要心臟病發

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▲劉德華演唱會今日開放登記抽選，一開始需要等5至10分鐘才能進到登記畫面。（圖／遠大售票系統）

62歲香港天王「華仔」劉德華睽違11年終於將再度來台開唱，預計10月31日至11月3日在台北小巨蛋一連唱4天，為了杜絕黃牛，這次購票採「實名抽選制」，今（25）日正式開放登記，每個會員帳號每場限登記2張票券，抽選結果將於8月31日公布。不少粉絲在第一時間就馬上進到網站登記，抱怨等了很久才進入，直呼「等到快要心臟病發」，而《NOWnews今日新聞》記者實際到Ticket Plus遠大售票系統登記，發現15點28分一開放馬上點進去登記，似乎真的有許多粉絲搶著進入，大約過了5分鐘才進到登記畫面。劉德華時隔11年，即將回到台北小巨蛋舉辦「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會」，今日在遠大售票系統販售，採「實名制登記抽選」制度。民眾可在8月25日15點28分至8月30日15點28分這段期間登記報名，主辦單位會在8月31日11點28分公布抽選結果，中選的幸運兒須在8月31日11點28分至9月2日11點28分，48小時內完成繳費，才算購票成功。劉德華演唱會門票今天終於正式開放登記抽選，《NOWnews今日新聞》實測登記速度，發現15點28分準時點進登記畫面，雖然不需要搶購，但似乎有許多粉絲迫不及待，在第一時間就搶著進去，大約過5分鐘才終於進入登記畫面，等待期間會出現「排隊中，請稍後」、「請別離開頁面或進行其他操作」等畫面，不過大約1小時後就可以順暢進入了。另外，有網友透露，自己在第一時間就進去登記，不過轉了10分鐘都沒有跳出畫面，「28分轉到現在，心臟病都快發作了」。不少人也抱怨，「我也一直轉」、「用手機跑登記比較快，我手機登記完兩場，電腦還在轉」、「我等了10多分鐘，才可以」、「我也轉很久才進去登記」，不少人透露，用手機登記比較快，且在8月30日15點28分之前，隨時都可以進到網站登記，不需要急於一時。另外，雖然這次劉德華演唱會採實名抽選制，不過在今早11時28分，劉德華演唱會開放中國信託卡友優先實名購票，因此不少人在臉書、threads等平台分享搶票狀況，有粉絲就抱怨，早已經布局好讓朋友幫自己搶票，不過即使出動100人，還是連2張門票都搶不到，可見天王魅力無法擋。