直擊／高爾宣登超犀利趴出事！唱一半衝下台「右手脫臼」嚇壞粉絲

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▲高爾宣衝進觀眾席開唱，讓粉絲超級興奮。（圖／記者吳翊緁攝）

▲鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的限定團GX也登上超犀利趴，還合唱多首經典歌曲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲蕭秉治將在12月7日於小巨蛋開唱。（圖／記者吳翊緁攝）

由五月天領軍的「超犀利趴13」今（25）日進到第2天，今日出席卡司包括五月天、任賢齊、Energy、高爾宣、GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治、芒果醬Mango Jump。不過在高爾宣開唱環節突然出事，只見寵粉的他特別深入後方的觀眾席開唱，不過下台後看起來卻怪怪的，右手只能垂在一邊，下秒他突喊「等一下！我脫臼了！」所幸大約5秒後就順利裝回去，現在已經沒事了。高爾宣今日登上超犀利趴舞台，帶來〈Everybody Bounce〉、〈benz booty〉、〈Good Evening〉等「宣式風格」的饒舌嘻哈、R&B等多元曲風歌曲。不僅如此，為了給大家不同的視聽體驗，他更帶著嘉賓PIZZALI、王ADEN登台，合唱〈狠操俱樂部〉、〈混在一起〉，與全場同樂。唱到經典歌曲〈Why You Gonna Lie〉，高爾宣更跳下台和歌迷互動，一一和大家擊掌，最後一首〈Without You〉，他更嗨喊要站在後面的觀眾席裡面唱，讓後方的粉絲超級興奮。不過他被工作人員扶著下台後，發現他沒辦法直起身板，走路有些彎腰，狀態看起來有些奇怪，下秒他大喊「等一下，我脫臼了」，原來是他的右肩脫臼，所幸大約過了5秒就解決好狀況，他也順利在台上和粉絲合照。在這之前，由鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的限定團GX也登場，他們一開場分別展現各自擅長的鼓技和琴技，嗨唱經典嗨歌〈天機〉、〈空中飛人〉。蕭秉治也首唱新曲〈愛是痛苦的總和〉，讓現場歌迷聽得相當沉醉，並透露自己12月7日將回到台北小巨蛋開個人演唱會。而他們這次不僅帶來自己的歌曲，還唱了男團組曲，包括五月天〈志明與春嬌〉、原味覺醒〈夏天的風〉、無印良品〈掌心〉及動力火車〈忠孝東路走九遍〉，笑說要讓大家來到KTV的感覺。