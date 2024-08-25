日本天氣危險了！珊珊颱風路徑直接貫穿　「4地區」風雨最劇烈

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）上週生成後已增強為「中颱」，路徑持續北上接近日本，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風的「路徑西修、侵襲日本機率高」，預估在四國、岡山、京阪、名古屋等地區，風雨將會最劇烈，時間點在週二至週三（8/27至8/28）。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，珊珊已經增強為中度颱風，未來將持續沿著太平洋高壓邊緣「往西再北轉」，整體路徑在最新預報中略有西修，預計在週二開始率先影響九州地區，週三將登陸四國、穿越岡山或京阪，週四進入日本海後再逐漸減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，珊珊颱風路徑的東側是最危險的半圈，該區域風雨最強大、影響最為劇烈，預估四國、岡山、京阪、名古屋會是風雨最強大的地區，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。
中央氣象署預報員趙竑則表示，珊珊颱風目前距離台灣約有1660公里遠，並不會有影響，路徑往西北移動，未來強度還會稍微增強，預計長到「中颱上限」，氣象署預估週三白天會登陸日本，而登陸地點則要看珊珊颱風的「北轉角度」，北轉角度會受到「太平洋高壓東退的時間」影響，如果早點退，北轉角度較大，登陸日本點就會偏東，高壓晚點退，北轉角度小，登陸點就偏西。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，珊珊颱風路徑的東側是最危險的半圈，該區域風雨最強大、影響最為劇烈，預估四國、岡山、京阪、名古屋會是風雨最強大的地區，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。
中央氣象署預報員趙竑則表示，珊珊颱風目前距離台灣約有1660公里遠，並不會有影響，路徑往西北移動，未來強度還會稍微增強，預計長到「中颱上限」，氣象署預估週三白天會登陸日本，而登陸地點則要看珊珊颱風的「北轉角度」，北轉角度會受到「太平洋高壓東退的時間」影響，如果早點退，北轉角度較大，登陸日本點就會偏東，高壓晚點退，北轉角度小，登陸點就偏西。