好天氣倒數！一圖看一週「氣溫、降雨熱區」　9月颱風恐接力生成

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▲未來一週雖然沒有明顯天氣系統影響，但對流發展旺盛，午後雷陣雨的情況還是會持續發生。（圖／中央氣象署）

近期台灣天氣較為穩定，午後雷陣雨大多發生在山區，中央氣象署預報員趙紘表示，，週三（8/26）將會是水氣增多，降雨範圍變廣的開始；此外，9月初南海至菲律賓東方海面將轉為「適合熱帶擾動和颱風發展」的環境，屆時要特別關注天氣變化。針對未來一週天氣，趙紘說明，今（25）日降雨集中在各地山區，，各地大多為多雲，只有在東北部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，但雨勢都比今日還小。週二下半天起西南風增強，，比起前幾日集中在山區，週三至下週日（9/1）午後雷陣雨都會擴大到平地發展；氣溫部分，未來一週各地高溫攝氏33至35度，沒下雨時普遍還是感受悶熱。趙竑則提及，，路徑往西北移動，未來強度還會稍微增強，預計長到「中颱上限」，氣象署預估週三白天會登陸日本，而登陸地點則要看珊珊颱風的「北轉角度」，，如果早點退，北轉角度較大，登陸日本點就會偏東，高壓晚點退，北轉角度小，登陸點就偏西。台灣方面，從9月初開始水氣增多，太平洋高壓東退的情況下，南海及菲律賓東方海面，甚至是日本南方海面，這一整塊都有「熱帶擾動生成訊號」，是否會發展成颱風氣象署將密切關注，提醒民眾，