國家隊總教練林育信領軍指導　第5屆小小體操營讓孩童翻滾夢想

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第5屆華南銀行小小體操營昨（24）日、今（25）日在台北市、宜蘭市、高雄市登場，除有大同高中體操隊總教練鄭焜杰、國家隊總教練林育信，還有莊佳龍、葉政、蕭佑然、賴品儒、曾為聖、洪源禧等名師名將提供專業指導，攜手帶領國小二年級至六年級的兒童體驗體操的美好，翻滾屬於自己的體操夢想。代表台灣前往法國巴黎參加今年夏季奧運會的中華台北隊一共獲得2面金牌、5面銅牌，也是僅次2020年日本東京夏季奧運會的又一佳績，其中好手唐嘉鴻在競技體操的男子單槓項目獲得銅牌。另一方面，長期深耕基層體育發展的華南銀行，重點支持的運動項目之一也是體操，除了贊助國手、教練，更致力於每年舉辦小小體操營，落實運動向下扎根，帶領兒童認識體操，共同培育我國體操未來之星。華南銀行董事長陳芬蘭表示，「我們以金融專業幫助選手運用信託方式管理贊助款項，每年提供包含營養金、訓練經費、比賽津貼及物理治療補助，並提供理財建議，讓選手無後顧之憂，全力投入比賽。」林育信表示，「感謝華南銀行持續在體操項目的投入，讓我們教練團連續5年都可以為各地，對於體操有興趣的小朋友安排訓練與體驗課程，看到不斷有新血的加入，相當欣慰與感動，也透過體操營感受到孩子們的滿滿的正能量，不管是推廣場或競技場，都十分有意義。」莊佳龍也說，「每年都很期待來帶小小體操營的活動，小朋友很投入在訓練中，那份認真與熱情，讓我們對未來充滿了信心！不管他們未來是否持續練習，希望透過這個營隊讓他們有個快樂的回憶，愛上運動。」華南銀行表示，2018年起推動小小體操營，今年邁入是以「勇敢挑戰，夢想相隨」作為主軸在台北市、宜蘭縣、高雄市展開5個場次的挑戰與訓練，而且每屆都在高雄國家運動訓練中心舉辦，除了能讓小體操員在國家級的體操場地接受國家隊教練團的悉心指導，也是希望能為小體操員提供更多鼓勵與勇氣，勇敢追求更高、更大的夢想。