NASA不等波音了！太空人多滯留8個月　將改搭SpaceX太空船返航

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美國今年6月5日將兩位太空人以波音「星際飛機」（Starliner）送上國際太空站，原先為期8天的任務卻因星際客機檢測出現問題，美國國家航空暨太空總署（NASA）在評估無法回航之下，最終決定可能得讓太空人改搭乘SpaceX的飛龍（Crew Dragon）太空船返航，不過這一等恐怕可得等到明年2月，同時還需解決艙內太空衣相容性不符的問題。這兩名暫時困在國際太空站（ISS）的美國太空人分別是NASA太空人威摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams），兩人於6月5日首次搭乘波音太空船「星際飛機」前往國際太空站，他們原本只打算在太空站停留8天，但星際飛機發生推進器故障、機艙洩漏氦氣等狀況，導致兩人只能一直滯留在太空站。《路透社》報導指出，NASA高層決定，兩名太空人將於明年2月搭乘波音的競爭對手美國太空探索科技公司（SpaceX）預期在今年9月發射的太空船「飛龍」（Dragon）載回，並稱這是NASA做出多年來最重要的決定之一，而波音的星際飛機則將自行返航。署長尼爾森（Bill Nelson）於記者會上表示，「太空探險一直充滿危險，即使是公認最安全且最例行的飛行，都是如此」，他也表示這個決定是和波音公司新任執行長歐特柏格（Robert Kelly Ortberg）討論過後的的共識，對方則向其承諾一旦星際飛機返航後，就會致力於解決這趟太空行發生的問題。波音副總裁納比（Mark Nappi）在公司1封內部郵件當中表示，「我知道這個決定不符合我們的期待，但我們會隨時準備好採取必要行動，以支持NASA的決定。重點仍然是確保機組人員和太空船的安全。」此外，原先顧慮的波音太空服與SpaceX艙內太空服不相容的問題，NASA則表示其中一個解決方法是考慮讓威摩爾與威廉絲在不穿艙內太空服的框下搭乘神隆號返航，而另一個更安全的做法是與SpaceX溝通，讓該趟任務指派兩名機組員前往，留下兩個空位並將兩套艙內太空服送往國際太空站，讓兩人能順利返回地球。