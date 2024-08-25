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慈妹試穿比基尼嚇到「太辣駕馭不了」　粉絲看完自首：我有放大

記者楊穎軒／綜合報導

▲慈妹試穿大尺度比基尼，粉絲看完成認有放大。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹試穿大尺度比基尼，粉絲看完成認有放大。（圖／慈妹臉書）
26歲慈妹為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員，7年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引41萬人追蹤。近來天氣炎熱，慈妹頻頻釋出泳裝福利，樂壞粉絲，今（25）日公開一組比基尼照片，透露由於款式太火辣，試穿時有嚇到，怕自己駕馭不來，網友看完自首，「我有拉大！」

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慈妹在粉專上傳一系列於海邊留影的相片，她穿上一套草綠色三點式泳衣，Bra採交叉綁帶設計，布料SIZE縮小，讓一半胸型坦露在外，泳褲為丁字剪裁，放送大腿根部，整體尺度不小，還有把短褲褪去一半，蜜桃臀半露的撩人姿勢，相當性感。

▲慈妹分享穿新泳裝的照片，坦言試穿時被尺度嚇到。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹分享穿新泳裝的照片，坦言試穿時被尺度嚇到。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹分享穿新泳裝的照片，坦言試穿時被尺度嚇到。（圖／慈妹臉書）
一試穿新泳衣被尺度嚇到　慈妹：似乎邁向越來越野

「在家試穿時嚇到...這也太辣了吧！超怕駕馭不起來」，挑戰較為裸露的比基尼，慈妹表示，還好有專業的攝影師，後續的成品可以期待一下，「照片有別於過往的感覺，似乎是邁向越來越野的部分...」

貼文一發布，才短短4小時，吸引超過2萬人瀏覽、按讚，PS女神短今大呼：「辣死了辣死了！」好友和網友表示：「誇張了」、「是嫌最近太陽不夠熱嗎」、「當我以為的慈妹是清新脫俗，殊不知是辣炒年糕」、「褲子穿好」、「我覺得超過100分！」還有人認為慈妹有些角度神似日本寫真女星橋本萌花。

▲▼慈妹分享穿新泳裝的照片，坦言試穿時被尺度嚇到。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹起初怕自己沒辦法駕馭該件泳衣，不過穿上後的效果獲得一片好評。（圖／慈妹臉書）
▲▼慈妹分享穿新泳裝的照片，坦言試穿時被尺度嚇到。（圖／慈妹臉書）

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