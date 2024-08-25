中菲又爆撞船衝突！海警撞船稱「落水救人」　菲公布畫面批假消息

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中國與菲律賓近期多次在南海區域爆發衝突，週日（25）再度傳出撞船事故，中國海警局下午發表聲明稱菲船刻意衝撞中方海警艇，導致菲律賓人員落水，中國「基於人道主義，第一時間救助菲方落水人員」，菲律賓則反控中國發布假新聞，譴責中國船隻行為「不專業、緊迫逼人、非法」，對菲律賓人員的安全構成嚴重風險。中國與菲律賓今（25）於南沙群島仙賓礁（仙賓暗沙）再度發生衝突，中國海警局新聞發言人甘羽稱，菲律賓3002號船「不顧中方海警一再勸阻和警告，執意向非法滯留南沙群島仙賓礁的菲海警9701號船運送物資」，因此中方海警方對菲肇事船隻依法依規實施管控。甘羽強調，在當天下午2時12分，菲3002號船拒不接受管控，故意衝撞中方正常執法的海警21551艇，導致發生擦碰、菲律賓人員落水，責任完全在菲方，中方基於人道主義，第一時間救助菲方落水人員，「我們正告菲方立即停止侵權行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。」出事的船隻是一艘隸屬於菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）名為「達圖桑迪號」（BRP Datu Sanday , MMOV-3002）的公務船隻，該船在執行替菲律賓漁民補給柴油、食品和醫療用品的人道任務途中，遭解放軍海軍「梧州號」（舷號626）與多艘中國海警船的襲擊。菲媒指出，中國海警21551號直接撞擊達圖桑迪號，全程也被菲船人員以手持攝影機方式拍攝下來，畫面當中還可以看到菲律賓船員連喊「Stop（停止）」，要求中國海警停止危險行為。西菲律賓海國家工作小組（NTF-WPS）則否認央視所引述的中國海警局說法，稱菲律賓水手被中國海警救起的說法完全沒有根據，「這些假新聞和錯誤信息清楚地表明了中國歪曲事實並散佈虛假信息，試圖維持公眾形象」，聲明當中也稱中國船隻的挑釁行為對菲律賓人員的安全構成嚴重風險，但菲律賓船員仍維持士氣且安全沒有受傷。