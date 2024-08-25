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許光漢吃不飽！一舉一動遭同梯瘋傳：他不開心　入伍近況全曝光

記者施以慧／綜合報導

▲許光漢在軍中的生活頻被放大檢視，還有網友指出他疑似沒吃飽所以不太開心，入伍近況全被曝光。（圖／Netflix 提供）
▲許光漢在軍中的生活頻被放大檢視，還有網友指出他疑似沒吃飽所以不太開心，入伍近況全被曝光。（圖／Netflix 提供）
風靡全亞洲的戲劇男神許光漢20日低調入伍，掀起轟動，讓不少「許太太」直接心碎，不過儘管許光漢跑去當兵，依舊佔據不少娛樂版面，但軍營裡的長官已下達3禁令，表示「禁止合照、簽名，更禁止摸頭殺」，非常尊重許光漢隱私，但也強調沒有特殊待遇。不過社群平台上不少正好入伍的網友，仍在網路上曝光他的近況，還有人指出許光漢疑似「沒有吃飽」，看起來心情不美麗，還有網友大讚許光漢非常親民：「有跟許光漢聊天，他還滿好笑的。」

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有網友在Dcard上以「為什麼全世界都在偶遇許光漢」為題發文，指出Threads上到處都有人在討論自己哥哥、男友在軍營中遇到許光漢，還感嘆自己已經當過兵了：「現在才在氣自己為什麼已經當完兵，還是自願役現在簽下去來得及嗎？」

▲《無路可走：輪盤賭》第6集中，飾演殺手「Mr. Smile」的許光漢終於現身，還在故事尾聲「逆轉劇情」驚豔觀眾。（圖／Disney+）
▲許光漢自從當兵以後，做什麼都被放大檢視。（圖／Disney+）
網友曝光許光漢一舉一動　軍中依舊大受好評

該名網友還貼出4則從Threads上截取的貼文，第1則是：「許光漢本人很白，但他好像吃不飽，沒有補到菜，不開心。」另1名網友則說：「看到許光漢平頭的樣子了，我都叫他（許光漢）立正站好。」第3名跟許光漢同梯的網友更指出許光漢很有禮貌：「剛剛他還撞到我，跟我說抱歉。」並表示可惜成功嶺不能拍照，無法證明此事，不過仍樂觀地說：「以後有大合照再說。」

最後1名網友則說自己的朋友是天選之人，有幸跟許光漢同梯，身為前1梯次的他完美錯開：「無法想像許光漢在裡面光頭，穿大隊接力號碼衣服，搭配雄中短褲的樣子。」朋友還提到自己有跟許光漢聊天：「他還蠻好笑的！」

▲許光漢在軍中頻被討論，粉絲擔心他這1年的軍旅生涯會受到影響。（圖／記者陳明中攝影） 
▲許光漢在軍中頻被討論，粉絲擔心他這1年的軍旅生涯會受到影響。（圖／記者陳明中攝影） 
許光漢軍中生活頻被檢視　粉絲憂慮他壓力爆棚

貼文一出引發討論，不少網友替許光漢擔心，表示這樣壓力好大：「感覺會吸一波男粉」、「明星當兵真的有壓力，一堆人都在看他的一舉一動」、「許光漢這樣壓力太大了吧」、「當個兵當到被追殺的感覺，好可怕。」不過也有粉絲熱烈討論許光漢當兵的日常：「我男友在裡面也說根本吃不飽，國中同學也跟許光漢同中隊同寢」、「我朋友昨天也跟我說他們同一梯，羨慕死」、「立正站好好好笑」、「男友說在餐廳吃飯的時候，大家都在看許光漢，美人尖很明顯。」

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