58歲任賢齊登犀利趴脫了！露出超精壯手臂　凍齡帥樣不輸小鮮肉

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▲任賢齊唱〈對面的女孩看過來〉、〈心太軟〉，讓現場歌迷一起大合唱。（圖／記者朱永強攝）

▲任賢齊雖然已經58歲，但狀態仍保持得很好。（圖／記者朱永強攝）

每年夏天最狂的音樂盛事「超犀利趴13」今（25）日進入第2天，今日出席卡司除了五月天、Energy、高爾宣、GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治、芒果醬Mango Jump之外，近期在中國大陸開巡演的任賢齊，也特別登上台北小巨蛋的舞台和歌迷同歡，他還唱了多首經典歌曲〈再出發〉、〈對面的女孩看過來〉、〈心太軟〉等，而他唱到一半也把外套脫掉，露出健壯的手臂，看到即使他已經58歲，但仍保持得非常好。今年超犀利趴每位參戰卡司都有嘉賓助陣，任賢齊也不甘示落，這次帶來過去《兩極》專輯製作人彭莒欣老師的第二代，所組的新人樂團PALLAS帕拉斯樂團共同演出，他們還特別穿上昔日任賢齊的演出服，非常有巧思。而任賢齊今日一登場，隨即帶來經典歌曲〈再出發〉、〈浪花一朵朵〉，他也帶動氣氛，讓台下歌迷一起大合唱。當任賢齊唱到〈對面的女孩看過來〉、〈心太軟〉2首金曲，台下更是瞬間變成大型KTV，每個人無不一起合唱。任賢齊也說，自己覺得很開心，看到歌迷一起合唱，直讚「你們太棒了，我好感動」。已經許久沒有登上超犀利趴舞台的他，也分享心情，「很高興來到這裡，聽我歌長大的人，或長大聽我歌的人，大家給點聲音，現在大家都長大了，音樂是一種情感的傳遞，現在讓我用音樂帶領大家。」任賢齊也說，自己對於帕拉斯樂團來說，應該算是叔叔輩的。不過其實他依舊保養得很好，雖然臉上有些許皺紋，不過看起來也不像58歲，且他的身材練得非常精壯，唱到一半把外套脫掉時，可以看到他壯碩的手臂，站在年輕人旁邊也絲毫不遜色，完全就是「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的代表。