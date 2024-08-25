沉浸式產業小旅行！中市客委會攜手公所　邀民眾體驗海線大安風光

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▲客委會江主委、大安區許區長、頂安里長陳麗涓及頂安社區志工和民眾DIY成品合照。（圖／台中市政府）

▲民眾體驗海墘社區冷泉。（圖／台中市政府）

台中市政府客家事務委員會與大安區公所合作，推廣大安產業文化，今（25）日首次以產業小旅行方式，帶領市民深入了解海線地區獨特的產業特色，體驗豐富的海港文化。市府客委會主委江俊龍表示，隨著時代變遷，許多客家人已成為不諳客語的「客底」，因此市府與公所合作，來到海線辦理小旅行，向民眾介紹大安的地景與人文風貌。江主委指出，非常感謝大安區公所團隊積極規劃辦理客家活動，推廣多元文化。在大台中市，大家對客家產業的認識，往往停留在山城的客家小炒、水果、醃漬食物等特產，但台中市有49萬多的客家人口，在各區的舞台發光，創造出豐富多元的產業文化。參與小旅行的紀先生說，向來聽聞海墘社區的老街風光以及海運歷史，但始終無法親眼所見，很高興藉著這樣的機會來到大安，看看這些耳熟能詳的歷史文化。海墘里長則是地方的文史通，說起大安的歷史，「海翁窟」、「螺絲港」的由來，甚至傳說中嘉慶君遊大安的野史，都如數家珍。大安當地的柳小姐也說，很高興今天的小旅行讓她更了解自己的家鄉，其中艾粄DIY讓她印象深刻，原來頂安社區的居民是用當地種植防風用的黃槿(俗稱粿葉樹)葉來當作炊艾粄的底墊，從來沒有親手做過這樣的客家美食，讓她對於客家文化有更具體的認識。大安區長許宏綺表示，大安區物產豐饒，不僅有飛天豬、大安溪芋、大安蔥、酒莊和安泉米等「安農五寶」，今天帶著參與民眾走過海墘社區，領略老街風光，在頂安社區用安泉米製作客家艾粄，到福興社區品嘗自己動手做的芋頭酥，讓大家都能度過輕鬆愉快的一天。此次活動不僅是對客家文化的傳承，也希望能將客家元素與在地產業結合，創造出讓人驚喜的火花，進一步提升大安區的特色產業資源。市府客委會說明，海線隱藏諸多客家文化底蘊，近年來市府對其深耕不遺餘力，除了每年都與大安區公所合作辦理新春揮毫外，今年也將於9月21日在清水港區藝術中心辦理「記得-2024台中客家音樂會」，日前開放民眾索票非常踴躍。感謝市民喜愛與支持，期待喜愛客家文化的朋友齊聚港區，讓客家藝術文化隨著海風飄散至整個海線地區。今日活動，包含市府客委會主委江俊龍、大安區長許宏綺、海墘里長王勝宗、頂安里長陳麗涓、龜壳里長洪正義及頂安社區發展協會理事長葉晴寧等，帶領市民一起尋找海線的客家足跡。