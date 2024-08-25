海拔2000公尺高山「梨山馬拉松」開跑！700位國內外跑者慕名而來

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▲「2024梨山馬拉松」今(25)日在梨山賓館前起跑，賽道蜿蜒於海拔兩千公尺的高山上。（圖／台中市政府）

經典高山路跑再出發！「2024梨山馬拉松」今（25）日在梨山賓館前起跑，賽道蜿蜒於海拔兩千公尺的高山上，沿途山巒疊翠，美不勝收，吸引全國各地七百位跑者慕名而來，亦有遠道而來的英國、泰國、香港選手。台中市政府運動局代理局長游志祥表示，此賽事路線海拔落差達九百公尺，非常具有挑戰性，同時結合大自然的明媚風光、原鄉的親切人情，歡迎各地跑者前來共同創造美好回憶。游志祥指出，台中路跑風氣蓬勃發展，今年路跑場次突破52場次，參與人數預估達20萬人以上，均為歷年新高，種類多元豐富；此賽事結合運動、觀光與歷史等元素，屬於台中與梨山的年度盛事，原訂4月份舉辦，籌備期間歷經地震與風災，可謂是好事多磨，感謝主辦單位台中市梨山地區觀光協會持續與市府共同努力，今日順利讓經典再現，在歷經地震與凱米颱風後，用運動讓農業及觀光業復甦，促進梨山地區的發展。運動局表示，梨山馬拉松自1993年起開辦，曾因中橫道路中斷而停辦12年之久，2022年起復辦迄今；今年賽事分為42公里水蜜桃組、22公里超半馬組，以及4公里雪梨組，因屬高海拔路段，提醒民眾特別留意自身狀況。另外主辦單位也結合旅行社推出兩天一夜的套裝行程，協助跑者適應高山氣候，鼓勵民眾在挑戰自我極限之餘，品嚐在地美食與一覽高山美景，共享健康愉快的週末假期。運動局說明，台中市積極推廣運動發展，梨山原鄉一直是田徑人才培育的搖籃，「黑色閃電」馬拉松好手蔣介文來自梨山環山部落，他曾在108年全國運動會馬拉松奪金、2021新北市萬金石馬拉松奪冠、2022台灣田徑公開賽男子5000及1萬公尺摘雙金；而曾以電影《只要我長大》獲頒台北電影獎最佳新人獎的林晨皓，同樣成長於環山部落，他在去年全國大專田徑公開賽3000公尺障礙賽男甲組奪冠，今年擔任梨山馬拉松代言人，邀請大家一起用雙腳跑征家鄉之美。運動局指出，台中市長盧秀燕致力提倡全民運動，近年在台中市各區陸續辦理大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、台中城市半程馬拉松、高美濕地路跑、神岡馬拉松、大雅晨曦麥香馬拉松等多項活動，吸引民眾熱情參與，運動局也將持續透過辦理活動鼓勵市民走出戶外，享受健康運動生活。今日活動，包含參山國家風景區管理處長曹忠猷、福壽山農場場長陳相寶、梨山里長賴盛功、和平區民代表林吉財、梨山地區觀光協會理事長段鞏等均到場。