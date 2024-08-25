萬華洛陽停車場傳墜樓！靈異電梯只能按4樓？猛鬼大樓重建進度曝

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▲西寧大樓、洛陽停車場改建方案一改再改，如今西寧延至明年拆除起造，洛陽則必須到2033年才會改建。（圖／翻攝Google Maps）

▲西寧大樓雖被外界認為是猛鬼大樓，對於弱勢戶而言，卻是租金便宜的少有避風港。（示意圖／翻攝pexels）

洛陽停車場20日發生墜樓憾事，洛陽停車場的「電梯只能按4樓」，以及對面西寧大樓(國宅)靈異傳說再度引起網友熱烈討論。事實上，無論這些靈異傳說真偽，可以知道的是，西寧國宅將於明年搬遷，後年拆除改建，下一步就是洛陽停車場，這些傳說將隨著重建，成為歷史洪流中的一葉輕舟遠去。西寧市場(國宅)正式名稱為台北市萬華區西寧綜合行政大樓，1982年完工，1樓西寧市場、2~4樓市府辦公室，5樓以上是住戶，共480戶，結構類似香港早期的井字大廈，呈現複雜田字型，40多年來事故頻傳，更被封為「猛鬼大樓」。因鑑定為海砂屋，市場柯文哲時代，原訂與洛陽停車場進行聯合開發，2024年完成搬遷、2025年拆除起造，台北市長蔣萬安上任後，推翻前朝計畫，將洛陽、西寧兩案分開辦理，歷經多次會議後，如今西寧從都更案改為市地自建，2025年完成搬遷、2026年開拆起造，洛陽停車場則評估使用年限會到2033年，屆時才會改建。洛陽停車場「電梯只能按4樓」一事，停車場員工早已闢謠，當初只是因為電梯按鈕上的字體因年久掉落，正好4樓按鈕有更新，其它則因材料不足未更新，民眾指「好像只能按4樓」，後來以訛傳訛，變成靈異傳說，事實上只是謠言。相較洛陽停車場，西寧大樓則有網友指出，「曾看見人影由上往下，但事實 上沒有人，不知是眼花還是靈異事件。」西寧大樓被外界認為是赫赫有名的「猛鬼大樓」，曾1年發生6起命案，「情殺、電梯故障、突發暴斃、意外墜樓」等各種離奇案件都曾發生，累積死亡人數逾30人；但對於弱勢族群而言，卻是不可多得的避風港，因為其租金極為便宜，套房月租金僅約5千元。聯勝房屋專任委託部經理陳泰源接受《NOWnews》訪問表示，目前萬華套房月租金約1.5~2萬不等，西寧國宅因為屋況老舊，僅約5千、相當於打了3~4折；重建蓋社宅後，若依照市府慣性，將以區域行情8折計，1套房租金恐攀升至萬元起跳。他指出，新的社宅，依照容積換算，約可達800戶，等於多了300餘戶的空間，確實增加不少社宅數量，但一定要特別注意，弱勢戶應先進行妥當安置，尤其是年邁長者，不應該為了政績或改建，擠壓到他們的生存空間。