中國藝人都不能來了？王以太曾稱「中國台北」遭陸委會封殺來台

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▲中國領客（LINK）雜誌曾在社群媒體小紅書分享「下一站：中國台北」照片、文案，不過該篇貼文現已刪除。（圖／翻攝自小紅書）

中國大陸歌手王以太原定9月14、15日來台展開巡演，怎料今（25）日傳出陸委會稱王以太曾以「中國台北」宣傳，內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，甚至「先賣票後申請」，依法不予許可。這也代表王以太恐將無法如期來台演出。據售票網站資訊顯示，來自成都集團CDC的大陸饒舌歌手王以太，在2018年《中國新說唱》中取得全國前六強的好成績，後陸續參加《我是唱作人》、《我們的樂隊》等音樂節目，並於2022年《中國說唱巔峰對決》中與成員以「一席之地」之團隊名稱，拿下巔峰聯盟冠軍。王以太今年推出第3張全新個人專輯Love Me Later，並展開巡迴演出，9月14日將首次在台北舉辦專場演出，並於7月1日起開始售票，不過因為銷售一空又宣布確定加場，9月15日也將有演出。不過，根據《自由時報》報導，官方調查發現，王以太的唱片宣傳及文宣廣告，以「下一站：中國台北」矮化我國，拍攝了一系列以「北京南：北京→中國台北」站牌為背景的宣傳照，甚至演唱會主辦單位「先賣票、後申請」，向政府申請王以太來台的實際送件時間是7月10日，但申請案未通過之前，7月1日就先開始對外售票。對此，陸委會今天回應，指這名陸籍歌手宣傳內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。陸委會強調，政府歡迎中國大陸藝人來台表演交流，也樂見兩岸藉音樂作品相互切磋，並表示「兩岸交流應秉持對等尊嚴原則辦理，不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形」。