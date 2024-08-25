快訊／YOASOBI宣布明年攻上小巨蛋！確定來台唱2天　粉絲準備搶票

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▲YOASOBI將在明年2月來台開唱，一連開唱2天。（圖／YOASOBI官網）

日本雙人組合YOASOBI由ikura、Ayase組成，因為演唱動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉瞬間爆紅，他們今年初在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，2000張門票一開售「1秒就完售」，讓許多粉絲無緣親身感受他們的魅力。不過今（25）日稍早經紀公司宣布，新一輪亞巡的時間已經確定，他們將於明年2月8日、2月9日登上台北小巨蛋開唱。YOASOBI官網稍早宣布，他們第2次亞洲巡迴演唱會的時間，將從韓國起跑，接著到香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等7個城市，將舉行14場演出。值得注意的是，這次YOASOBI選擇在台北小巨蛋開唱，屆時粉絲將有比今年初更多的機會可以觀賞到他們的演出。主辦單位「好玩國際文化」也在臉書公布，YOASOBI確定在明年2月8日、2月9日在台北小巨蛋開唱。不少網友看到消息相當興奮，不過也擔憂搶不到票，紛紛表示「遠大有抽選實名制系統，麻煩請抽選實名制！」、「拜託用實名抽選好嗎？反正票都會賣完，不要給黃牛有機會好嗎」、「一定要實名抽選制，不然現在黃牛社團開始在辦預購了，好多黃牛出馬，歌迷真的沒機會」、「拜託實名+抽選制。」YOASOBI由主唱ikura以及製作人Ayase組成，以將小說音樂化的企劃為基礎，2019年發表第一首單曲〈向夜晚奔去〉至今已在串流突破10億次播放。而他們搭配動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄，還吸引各國大咖翻唱，他們的海外邀約也因此暴增。YOASOBI今年初也曾到台灣開唱，不過當時地點選在僅能容納2000人的新莊Zepp New Taipei，不少粉絲抱怨「2000個座位根本不夠」。實際搶票時也確實如此，第一時間售票網站隨即湧入16萬人瘋搶，2000張門票1秒就被搶光，許多歌迷都撲空。而他們得知消息後也非常驚訝，當時大巨蛋剛落成，他們也興奮表示希望可以成為第一組站上大巨蛋開唱的日本歌手。