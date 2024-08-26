恐龍家長出沒！兒拉國中女同學肩帶　父不道歉「故意穿有色的」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲爸爸寫下「每個小孩在這個年紀都是朦朧無知，大家都為了『性』在探索自己，有這麼嚴重嗎？」荒謬言論引起廣大網友不滿。圖片非當事人。（示意圖／翻攝自TikTok）

▲有網友表示男孩的行為已構成性騷擾，根據《性騷擾防治法》第2條，「拉肩帶」已觸犯性騷擾防治法第2條第2項。圖片非當事人。（示意圖／Shutterstock）

青春期的少年難免對「性」方面的事情感到好奇，但隨意觸碰他人身體仍不可取，還可能觸犯法律！近期，有爸爸發文抱怨自己被要求向對方家長道歉，只因自家兒子好奇心作祟，所以拉了女同學的內衣肩帶，然而他認為是女同學故意穿有顏色的內衣，勾引他兒子，兒子並沒有錯，讓一票網友怒轟一位爸爸在臉書社團「匿名公社」上po文，怒氣沖沖抱怨「我兒子國中一年級，只是好奇從後面拉了同班女同學的胸罩肩帶一下，班主任就要請我跟女同學家長道歉！？」並寫下「每個小孩在這個年紀都是朦朧無知，大家都為了『性』在探索自己，有這麼嚴重嗎？！我們都年輕過呀，這沒什麼大不了。」許多網友看不下去這位爸爸的言論，紛紛在留言區開轟「國中還這樣，是不是你沒在教？」、、「你如果有女兒願意被拉嗎？還是你老婆願意被拉？」、「女同學可以彈你兒子小麻雀然後只是好奇嗎？」、「這個女孩跟妳兒子同班真的倒八輩子的楣了」。儘管此篇貼文留言區全是逆風言論，，是她標新立異，故意穿有顏色的內衣，根本是存心讓兒子分心，甚至引誘他犯罪，他認為「男孩比較晚熟，對男女之事沒那麼有概念，女學生穿有色內衣就是期待有人上鉤，我兒子只是不懂社會事，剛好上鉤。」痛批女同學「學生就該有學生的樣子！穿個肉色或白色的運動內衣就很好。在薄薄的制服內，故意穿黑色內衣，還細肩帶，真是風氣敗壞。」有網友表示，根據《性騷擾防治法》第2條可知，，而不只拉內衣肩帶，本法所稱性騷擾，指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一：一、以明示或暗示之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。二、以該他人順服或拒絕該行為，作為自己或他人獲得、喪失或減損其學習、工作、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。」一、意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣十萬元以下罰金；利用第二條第二項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。二、前項之罪，須告訴乃論。，認為這對父子收到傳單後才會學到教訓