恐龍家長出沒！兒拉國中女同學肩帶　父不道歉「故意穿有色的」

青春期的少年難免對「性」方面的事情感到好奇，但隨意觸碰他人身體仍不可取，還可能觸犯法律！近期，有爸爸發文抱怨自己被要求向對方家長道歉，只因自家兒子好奇心作祟，所以拉了女同學的內衣肩帶，然而他認為是女同學故意穿有顏色的內衣，勾引他兒子，兒子並沒有錯，讓一票網友怒轟「恐龍家長」、「上梁不正下梁歪」。
一位爸爸在臉書社團「匿名公社」上po文，怒氣沖沖抱怨「我兒子國中一年級，只是好奇從後面拉了同班女同學的胸罩肩帶一下，班主任就要請我跟女同學家長道歉！？」並寫下「每個小孩在這個年紀都是朦朧無知，大家都為了『性』在探索自己，有這麼嚴重嗎？！我們都年輕過呀，這沒什麼大不了。」認為沒必要去跟對方家長道歉，荒謬言論引起廣大網友不滿。
許多網友看不下去這位爸爸的言論，紛紛在留言區開轟「國中還這樣，是不是你沒在教？」、「基本的尊重別人都不會，家庭教育真的很失敗」、「你如果有女兒願意被拉嗎？還是你老婆願意被拉？」、「女同學可以彈你兒子小麻雀然後只是好奇嗎？」、「這個女孩跟妳兒子同班真的倒八輩子的楣了」。
儘管此篇貼文留言區全是逆風言論，原po依然直言，覺得被拉肩帶的女同學也有問題，是她標新立異，故意穿有顏色的內衣，根本是存心讓兒子分心，甚至引誘他犯罪，他認為「男孩比較晚熟，對男女之事沒那麼有概念，女學生穿有色內衣就是期待有人上鉤，我兒子只是不懂社會事，剛好上鉤。」痛批女同學「學生就該有學生的樣子！穿個肉色或白色的運動內衣就很好。在薄薄的制服內，故意穿黑色內衣，還細肩帶，真是風氣敗壞。」
有網友表示該男孩的行為已構成性騷擾，根據《性騷擾防治法》第2條可知，「拉肩帶」已觸犯性騷擾防治法第2條第2項，而不只拉內衣肩帶，「掀人裙子、彈內褲褲頭，或者藉機碰觸他人身體隱私部位」等行為，還可能構成《性騷擾防治法》第25條規定的性騷擾罪行為。
📍性騷擾防治法第2條
本法所稱性騷擾，指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一：
一、以明示或暗示之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。
二、以該他人順服或拒絕該行為，作為自己或他人獲得、喪失或減損其學習、工作、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。」
📍性騷擾防治法第25條
一、意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣十萬元以下罰金；利用第二條第二項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。
二、前項之罪，須告訴乃論。
部分網友支持女同學的家長直接提告，認為這對父子收到傳單後才會學到教訓「父母不教，只好給社會和法律來教」，希望家長能多多關心及灌輸給孩子正確的教育觀念，「每個人都有自己身體的自主權，觸碰到別人甚至導致對方不舒服，這就是不對。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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許多網友看不下去這位爸爸的言論，紛紛在留言區開轟「國中還這樣，是不是你沒在教？」、「基本的尊重別人都不會，家庭教育真的很失敗」、「你如果有女兒願意被拉嗎？還是你老婆願意被拉？」、「女同學可以彈你兒子小麻雀然後只是好奇嗎？」、「這個女孩跟妳兒子同班真的倒八輩子的楣了」。
儘管此篇貼文留言區全是逆風言論，原po依然直言，覺得被拉肩帶的女同學也有問題，是她標新立異，故意穿有顏色的內衣，根本是存心讓兒子分心，甚至引誘他犯罪，他認為「男孩比較晚熟，對男女之事沒那麼有概念，女學生穿有色內衣就是期待有人上鉤，我兒子只是不懂社會事，剛好上鉤。」痛批女同學「學生就該有學生的樣子！穿個肉色或白色的運動內衣就很好。在薄薄的制服內，故意穿黑色內衣，還細肩帶，真是風氣敗壞。」
有網友表示該男孩的行為已構成性騷擾，根據《性騷擾防治法》第2條可知，「拉肩帶」已觸犯性騷擾防治法第2條第2項，而不只拉內衣肩帶，「掀人裙子、彈內褲褲頭，或者藉機碰觸他人身體隱私部位」等行為，還可能構成《性騷擾防治法》第25條規定的性騷擾罪行為。
📍性騷擾防治法第2條
本法所稱性騷擾，指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一：
一、以明示或暗示之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。
二、以該他人順服或拒絕該行為，作為自己或他人獲得、喪失或減損其學習、工作、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。」
📍性騷擾防治法第25條
一、意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣十萬元以下罰金；利用第二條第二項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。
二、前項之罪，須告訴乃論。
部分網友支持女同學的家長直接提告，認為這對父子收到傳單後才會學到教訓「父母不教，只好給社會和法律來教」，希望家長能多多關心及灌輸給孩子正確的教育觀念，「每個人都有自己身體的自主權，觸碰到別人甚至導致對方不舒服，這就是不對。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110