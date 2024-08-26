射箭／失誤後連飆5顆「蛋黃」十分箭　楊恢哲喜當寒舍「扛霸子」

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年企業射箭聯賽繼續在南投向山行政暨遊客中心、日月潭旁進行，寒舍集團單日拿下2點，穩住排名第二，「他是扛霸子！」扛起男單、男團取得1勝1負的蘇于洋賽後大讚：「這是我看過他比最好的一次，希望他能持續保持下去。」楊恢哲本季只出賽7場，主要集中在下半季，不過最近4次男團出賽助隊拿下3勝，近況絕佳，「季初自己暴露比較多缺點，現在慢慢修正，教練也都會提醒我。」第一箭失常後立刻找回手感，楊恢哲笑說：「觀眾很多，想呈現更好的成績，第一次上去太大意，動作沒做好，後面才把練習的東西拿出來，平常都是靠隊友，終於換我有點貢獻了。」「教練的女兒都說十分是『蛋黃』（十分區域為黃色標記），今天很高興射到很多蛋黃。」楊恢哲說。楊恢哲認為自己的最大問題是容易怯場，而今天在日月潭湖畔的遊客非常多，他表示很高興自己克服障礙，「這次的場地非常棒，環境很漂亮，重點是觀眾很多，希望能幫助射箭的推廣。」去年寒舍封王沒有出賽機會，楊恢哲今年發願想替公司盡一份力，「無論有沒有排到我，我都會盡力表現，希望跟大家一起加油！」