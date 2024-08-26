Telegram創辦人法國被捕！全球社群巨頭緊張了　馬斯克高喊自由

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加密通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）24日晚間在私人飛機抵達法國巴黎的機場後，隨即遭到法國海關反詐騙辦公室居留，因Telegram未能對平台進行適當審核和監管，導致詐騙和走私猖獗。消息曝光後引發全球關注，全球社群巨頭接連表態，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在自家社群平台X上用法語打上自由，呼籲法國釋放杜洛夫。根據法新社報導，杜洛夫自亞塞拜然首都巴庫（Baku）出境。在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport），遭航空運輸憲兵隊憲兵攔下拘留。報導提到，法國負責防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN已對杜羅夫發出逮捕令，作為對欺詐、販毒、網路霸凌、組織犯罪和宣揚恐怖主義等涉嫌犯罪行為進行初步調查的一部分。一名調查人員表示，Telegram有罪不罰已經到盡頭了，他們對杜羅夫來到巴黎感到驚訝，因為他知道自己是一名通緝犯。Telegram則於週日發布了一份聲明，強調公司遵守歐盟法律，且該杜洛夫沒有什麼可隱瞞的，他經常去歐洲旅行，認為法國對於聲平台持有人應對該平台的濫用負責是荒謬的。杜洛夫遭拘留的消息曝光後，引發全球社群巨頭關注，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）透過社交平台隔空聲援杜洛夫，以法語寫道「自由。自由！自由？」要求法國當局立即釋放杜洛夫。Telegram、以太坊共同創辦人維塔克（Vitalik）以及知名區塊鏈遊戲開發商Animoca Brands共同創辦人蕭逸（Yat Siu）等人，都紛紛以「Free Durov」為口號表態聲援杜洛夫。