前幕僚證明柯文哲溝通管道暢通　曝他2020動心選總統尋母內幕

民眾黨主席柯文哲今（26）日在住家門口被媒體包圍時，未回答任何問題就快閃上車。而昨天柯文哲的愛將陳智菡發文強調，柯文哲溝通管道暢通，外界質疑他偏聽都忽略這個基礎事實。柯文哲前幕僚柯昱安也證實，大老闆、國師團跟部分柯粉都能說動柯文哲，甚至讓柯2020北市長任職期間一度動心參選總統。
柯文哲前幕僚柯昱安在Threads表示，「柯文哲當然不會偏聽，他最大的問題就是雜訊太多，沒有方向，拿不定主意。」隨便一個柯粉就可以取得他的Line，而他總是將外面收集的天馬行空想法交給幕僚去執行，「對外開放，對內集權」，不管這些想法有多不專業。
柯昱安還原2020柯文哲任職北市長期間「中選會尋母記」現場指出，當時柯文哲被一群外面的「國師」說動，在登記最後一天差點跑去參選總統，「幕僚只好擋住市長室大門」阻止。他還舉例，其實小草咖啡廳也是來自民間的不成熟想法，但柯文哲卻在沒有縝密的討論之下，就在專訪中提出，讓黨內叫苦連天。
柯昱安認為，柯媽媽何瑞英、柯妻陳佩琪、黃珊珊、陳智菡等母姊會，比較像是柯文哲永遠的善後小組。「柯文哲心中真正的幕僚，其實是他Line上面的那群國師、大老闆跟柯粉」。
2019年9月17日上午，時任台北市長的柯文哲宣布跟進鴻海創辦人郭台銘不參與總統連署，但柯媽媽何瑞英跟柯文哲友人卻在登記截止前跑到中選會想代柯文哲領表，柯文哲後來更現身中選會，卻解釋自己只是來找媽媽。
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柯昱安還原2020柯文哲任職北市長期間「中選會尋母記」現場指出，當時柯文哲被一群外面的「國師」說動，在登記最後一天差點跑去參選總統，「幕僚只好擋住市長室大門」阻止。他還舉例，其實小草咖啡廳也是來自民間的不成熟想法，但柯文哲卻在沒有縝密的討論之下，就在專訪中提出，讓黨內叫苦連天。
柯昱安認為，柯媽媽何瑞英、柯妻陳佩琪、黃珊珊、陳智菡等母姊會，比較像是柯文哲永遠的善後小組。「柯文哲心中真正的幕僚，其實是他Line上面的那群國師、大老闆跟柯粉」。
2019年9月17日上午，時任台北市長的柯文哲宣布跟進鴻海創辦人郭台銘不參與總統連署，但柯媽媽何瑞英跟柯文哲友人卻在登記截止前跑到中選會想代柯文哲領表，柯文哲後來更現身中選會，卻解釋自己只是來找媽媽。
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