美國降息近在眼前？美股慶賀！台股受激勵開盤走高、上漲92點

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美國聯準會主席鮑爾上週五（23日）釋出鴿派言論，激勵美股四大指數全數走高，其中費半指數上漲逾2%，台積電ADR上漲近3%，激勵台北股市今（26）日開盤上漲92.44點、來到22250.49點，站回5日線。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲1.88點、來到273.56點，日K連3紅。權值股全數走高，台積電開盤上漲8元、來到957元；鴻海開盤上漲2元、來到182元；聯發科開盤上漲20元、來到1245元。聯準會主席鮑爾上週五釋出鴿派言論，他表示聯準會前進的方向是明確的，降息的時機和步伐將取決於即將發布的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。他強調，如果經濟迅速疲軟，央行準備大幅降息，也是近期最明顯的鴿派言論。因此激勵美股四大指數上週五全數走高，道瓊指數上漲462.3點或1.14%，收41175.08點；那斯達克指數上漲258.44點或1.47%，收17877.79點；標普500指數指數上漲63.97點或1.15%，收5634.61點；費半指數上漲141.75點或2.79%，收5228.65點。科技五大天王多數收紅。Meta下跌0.74%，蘋果上漲1.03%，Alphabet上漲1.11%，微軟上漲0.30%，亞馬遜上漲0.52%。半導體指數多數走高，輝達大漲4.55%，博通上漲2.48%，美光下跌1.35%，高通上漲2.66%，應用材料上漲1.23%，德儀上漲3%，AMD上漲2.16%。台股ADR全數走高，台積電ADR上漲2.91%，日月光ADR上漲3.88%，聯電ADR上漲1.73%，中華電信ADR上漲1.64%。