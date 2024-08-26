珊珊颱風明大迴轉「強度達巔峰」！吳德榮示警：恐登陸日本2、3次

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▲珊珊颱風受太平洋高壓的導引，路徑略向西調整，目前向西北西，逐漸逼近日本九州南方海面。（圖／中央氣象署）

▲今、明兩日雖然太平洋高壓減弱，各地仍晴朗炎熱，提醒民眾需要注意防曬、防中暑。（圖／記者葉政勳攝）

中颱「珊珊」在日本帶來驚人雨勢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，珊珊颱風最新路徑顯示，目前正逐漸逼近日本九州南方海面，明（27）日至週六將大迴轉轉向東北，且於明日強度達到最強，週三將2次或3次登陸日本。至於台灣天氣曾仍晴朗炎熱，各地都需注意防曬、防中暑，午後局部雷陣雨則在近山區發展，少部分平地受到影響。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據中央氣象署今日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，珊珊颱風受太平洋高壓的導引，路徑略向西調整，目前向西北西，逐漸逼近日本九州南方海面，，並於週三、四受地形破壞、逐漸減弱。今日2時「各國官方路徑預測圖」也顯示，，有先登陸九州洛四國，再登陸本州的機率。但登陸確切地點及時間仍會不斷調整，若民眾有前往日本的行程，應密切注意其動態。今日清晨台灣西半部有局部短暫陣雨，截至4時44分各地區平地最低氣溫約在22至24度，今日各地區氣溫為，北部23至36度，中部23至35度，南部24至36度，東部22至35度。而最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩日雖然太平洋高壓減弱，各地仍晴朗炎熱，提醒民眾需要注意防曬、防中暑。至於午後局部雷陣雨則在近山區發展，少部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。未來天氣部分，最新模式模擬顯示，週三至週日盛行西南及偏南風，天氣仍偏熱，需要多注意防曬。另外，與「陸風」輻合，西半部清晨偶有局部短暫陣雨，午後近山區有局部雷陣雨發展，且雨區擴展至部分平地，依然有局部性大雷雨發生的機率。