義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一！肯德基冰心蛋撻冰淇淋第2件5折

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▲義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一。（圖／翻攝自義美食品）

▲肯德基「冰心蛋撻風味冰淇淋」第2件5折，8月27日起連吃6天。（圖／肯德基提供）

暑假結束前，天氣好熱、午後還轟炸大雷雨，快吃冰品優惠消消暑！義美食品「草莓霜淇淋聖代買一送一」今（26）日最後一天，肯德基「冰心蛋撻風味冰淇淋」明8月27日起「第二件5折」連吃6天，抗溫划算好康一次整理告訴你。義美食品今8月26日最後一天，門市限定「草莓霜淇淋聖代買一送一」！義美招牌濃郁牛奶霜淇淋搭配酸甜的草莓凍乾、再撒上滿滿草莓粉，滿滿草莓香氣十足又有酥脆口感，越吃越上癮，划算半價爽吃到今天。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。肯德基今夏創新推出「冰心蛋撻風味冰淇淋」，保留原味蛋撻濃郁奶蛋內餡香氣、還撒上焦糖脆片，全新冰涼吃法也來搶消暑商機。8月27日至9月1日連續6天，每天中午12點到2點限時「冰心蛋撻風味冰淇淋」第二件5折，只要花89元爽吃兩顆（原價119元）清涼消暑，數量有限，售完為止。