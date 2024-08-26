大台北「體感氣溫飆40度」！9月恐有颱風侵台　午後雷雨熱區出爐

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▲今（26）日水氣減少，環境開始轉乾，各地放晴的時間將會拉長，午後西半部及東半部山區仍有雷陣雨機會。（圖／林老師氣象站）

▲未來一週雖然沒有明顯天氣系統影響，但對流發展旺盛，午後雷陣雨的情況還是會持續發生。（圖／中央氣象署）

悶熱的「夏季型天氣」回歸，中央氣象署指出，，相當炎熱，不過午後雷陣雨的情況還會持續發生，9月開始台灣附近環境適合颱風發展，需特別留意熱帶系統出現，珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）持續朝日本前進，有旅日行程民眾更要特別小心。臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，今（26）日水氣減少，環境開始轉乾，各地放晴的時間將會拉長，，各地高溫會落在攝氏32至36度之間，外出活動體感悶熱，記得做好防曬、補充喝水。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，；明天午後，台中、南投山區及花東山區有零星短暫陣雨，週三（8/28）午後，竹苗中投山區、南部山區及宜花東山區有零星短暫雨。週四（8/29）午後，西半部山區、接近山區的平地及宜蘭有局部短暫雨；，週六（8/31），台中至台南全天不定時有零星短暫雨，午後台中以南山區、高屏及宜蘭有零星短暫陣雨，週五、週六雨區稍微擴大。賈新興指出，今年第10號颱風「珊珊」有朝日本九州登陸的趨勢，可能在週三晚上至週日，對日本造成長時間的影響，氣象署也提及，珊珊颱風未來強度還會稍微增強，預計長到「中颱上限」，將在週三白天登陸日本，而登陸地點則要看珊珊颱風的「北轉角度」，，如果早點退，北轉角度較大，登陸日本點就會偏東，高壓晚點退，北轉角度小，登陸點就偏西。此外，從週日開始，菲律賓東方至南海一帶，將有一連串熱帶擾動發展的機會，是否會發展成颱風，氣象署將密切關注，提醒民眾，