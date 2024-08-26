日本天氣很危險！珊珊颱風「路徑貫穿」還減速　風雨影響時間拉長

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▲珊珊颱風預報路徑（紅線）一路往西調整，實際路徑（黑線）也比預報偏西。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

▲鄭明典指出，珊珊颱風和北側雲團之間出現弱對流區，導致颱風本身往北的分量減弱。（圖／鄭明典臉書）

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）持續對日本造成威脅，，天氣風險公司分析師歐宗學表示，，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在臉書指出，珊珊颱風身處在有點高的緯度，但，是很特殊的案例，珊珊颱風路徑從原本直撲關西，再向西調整到四國，現在變成有可能吳聖宇提及，最新預報看來，珊珊颱風來到日本附近後，可能陷入高壓間的鞍型場內，，這個禮拜內要去日本的朋友務必要特別注意。歐宗學說明，，將從週二、三開始持續影響日本到週末期間，，目前預報仍在調整當中、還有變化空間，中央氣象署則補充，珊珊颱風未來強度還會稍微增強，預計長到「中颱上限」，並在週三白天登陸日本。前中央氣象局局長鄭明典也分享，珊珊颱風和北側雲團之間出現弱對流區，有時會描述成「乾區入侵」。，也因此「珊珊颱風在海面停留的時間會拉長。」