日本天氣很危險！珊珊颱風「路徑貫穿」還減速　風雨影響時間拉長

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）持續對日本造成威脅，預估將以「中度颱風上限」的姿態登陸，天氣風險公司分析師歐宗學表示，珊珊颱風週二、週三陸續影響日本九州、四國、本州等地區，風雨持續到週末，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在臉書指出，珊珊颱風身處在有點高的緯度，但近期預報路徑還一路往西調整，是很特殊的案例，珊珊颱風路徑從原本直撲關西，再向西調整到四國，現在變成有可能貫穿九州，而實際路徑也的確持續比預報偏西。
吳聖宇提及，最新預報看來，珊珊颱風來到日本附近後，可能陷入高壓間的鞍型場內，導致速度變慢，路徑變化也更大，影響日本的時間可能再拉長，這個禮拜內要去日本的朋友務必要特別注意。
歐宗學說明，珊珊颱風移動速度明顯減慢，預測的登陸點已經往西調整到九州附近，將從週二、三開始持續影響日本到週末期間，九州、四國、本州地區陸續出現風雨，目前預報仍在調整當中、還有變化空間，中央氣象署則補充，珊珊颱風未來強度還會稍微增強，預計長到「中颱上限」，並在週三白天登陸日本。
前中央氣象局局長鄭明典也分享，珊珊颱風和北側雲團之間出現弱對流區，有時會描述成「乾區入侵」。乾區入侵表示該區氣壓略升高，所以北側雲團會持續往北，但是珊珊颱風本身往北的分量則會減弱，也因此「珊珊颱風在海面停留的時間會拉長。」
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吳聖宇提及，最新預報看來，珊珊颱風來到日本附近後，可能陷入高壓間的鞍型場內，導致速度變慢，路徑變化也更大，影響日本的時間可能再拉長，這個禮拜內要去日本的朋友務必要特別注意。
歐宗學說明，珊珊颱風移動速度明顯減慢，預測的登陸點已經往西調整到九州附近，將從週二、三開始持續影響日本到週末期間，九州、四國、本州地區陸續出現風雨，目前預報仍在調整當中、還有變化空間，中央氣象署則補充，珊珊颱風未來強度還會稍微增強，預計長到「中颱上限」，並在週三白天登陸日本。
前中央氣象局局長鄭明典也分享，珊珊颱風和北側雲團之間出現弱對流區，有時會描述成「乾區入侵」。乾區入侵表示該區氣壓略升高，所以北側雲團會持續往北，但是珊珊颱風本身往北的分量則會減弱，也因此「珊珊颱風在海面停留的時間會拉長。」