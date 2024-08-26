U15世界盃／中華隊連3屆奪季軍！單局猛攻4分　7：6逆轉尼加拉瓜

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▲U15世界盃，中華隊雖然無緣闖入冠軍賽，仍在季軍戰以7：6逆轉擊敗尼加拉瓜，連續3屆奪下季軍。（圖／翻攝自WBSC Ｘ）

▲U15中華隊投手劉任右在複賽最後一戰先發，面對哥倫比亞，主投6.2局，投出10次三振，只被擊出2安打無失分，獲選為賽會防禦率王。（圖／中華棒協提供）

U15中華隊連3屆奪季軍！中華小將們今（26）日出戰U15世界盃的季軍賽，面對尼加拉瓜，遭到對手打線猛攻，一路落後直到6局下，中華隊本場由羅師騁先發，首局就因為長打、高飛犧牲打失掉2分，2局上接替的余念孝也連續被敲出2支安打失分，前2局就陷入0：3落後。儘管打線在3局下打回2分，但5局上尼加拉瓜串連起安打攻勢，一口氣攻下3分，取得6：2的領先。然而，，成為本屆U15世界盃季軍。中華隊楊至皓後援2.2局，被敲2安打，奪1次三振，沒有失分，成為勝投。打線方面，全隊單場繳出10安，蘇子進、羅師騁都貢獻2分打點。