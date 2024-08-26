U15世界盃／中華隊連3屆奪季軍！單局猛攻4分　7：6逆轉尼加拉瓜

U15中華隊連3屆奪季軍！中華小將們今（26）日出戰U15世界盃的季軍賽，面對尼加拉瓜，遭到對手打線猛攻，一路落後直到6局下，打下4分大局，最終以7：6逆轉擊敗尼加拉瓜，奪下季軍。這是自2012年起改為U15世界盃後，中華隊第5次挺進季軍戰，近期3屆都以季軍作收。
投手群遇亂流 關鍵4分大局
中華隊本場由羅師騁先發，首局就因為長打、高飛犧牲打失掉2分，2局上接替的余念孝也連續被敲出2支安打失分，前2局就陷入0：3落後。儘管打線在3局下打回2分，但5局上尼加拉瓜串連起安打攻勢，一口氣攻下3分，取得6：2的領先。
然而，中華隊打線在最後2個半局甦醒，5局下先靠著先發投手羅師騁，自己敲安追回1分，6局下則總計敲出5支安打，灌進4分，一舉超前比分，以7：6擊敗尼加拉瓜，完成超級大逆轉，成為本屆U15世界盃季軍。
中華隊楊至皓後援2.2局，被敲2安打，奪1次三振，沒有失分，成為勝投。打線方面，全隊單場繳出10安，蘇子進、羅師騁都貢獻2分打點。自2012年由IBAF世界青少棒錦標賽，改制為U15世界盃後，中華隊已5次挺進季軍戰，總計拿下4座季軍，追平隊史在賽事改制後的最佳成績。
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中華隊本場由羅師騁先發，首局就因為長打、高飛犧牲打失掉2分，2局上接替的余念孝也連續被敲出2支安打失分，前2局就陷入0：3落後。儘管打線在3局下打回2分，但5局上尼加拉瓜串連起安打攻勢，一口氣攻下3分，取得6：2的領先。
然而，中華隊打線在最後2個半局甦醒，5局下先靠著先發投手羅師騁，自己敲安追回1分，6局下則總計敲出5支安打，灌進4分，一舉超前比分，以7：6擊敗尼加拉瓜，完成超級大逆轉，成為本屆U15世界盃季軍。
中華隊楊至皓後援2.2局，被敲2安打，奪1次三振，沒有失分，成為勝投。打線方面，全隊單場繳出10安，蘇子進、羅師騁都貢獻2分打點。自2012年由IBAF世界青少棒錦標賽，改制為U15世界盃後，中華隊已5次挺進季軍戰，總計拿下4座季軍，追平隊史在賽事改制後的最佳成績。