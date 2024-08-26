減資+台積電購買台南舊廠　群創今日恢復交易、股價緊鎖漲停

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面板廠群創光電因辦理現金減資，股票從8月15日至8月23日暫停交易，於今（26）日恢復交易。再加上15日，台積電與群創光電簽訂合約，斥資新台幣171.4億元，購買群創光電南科廠房及附屬設施，處分利益逾140億元。利多加持激勵群創今日開盤即攻上漲停，上漲1.5元、來到16.65元，並且持續漲停鎖死。群創日前指出擬辦理現金減資金額新台幣108.94億元，換發股票總數包括歷年已發行之全部股票，計普通股90億7863萬3338股，每股面額10元，共計新台幣907億8633萬3380元，此次銷除已發行股份10億8943萬6001股，減少資本108億9436萬10元，減資比率為12%，每股退還股款現金1.2元，減資後換發股份總數79億8919萬7337股，共計798億9197萬3370元。群創指出，每股將退還股利1.2元現金，換算一張可退1200元，減資股票最後交易日為8月14日，也從8月15日至23日停止交易。現金減資退還股款發放日為8月30日。而在群創暫停交易的第一日8月15日，台積電發布重大訊息，購買群創光電位於台南市新市區環西路一段3號廠房及附屬設施，建物面積31萬7444.93平方公尺，折合9萬6千餘坪。群創也公告，南科廠處分利益約147億元。此外，市場消息也傳出，原敲定購買群創台南5.5 代廠的美光，雖然被台積電「搶親」，但仍維持在台南建置廠區的計畫，與群創洽談台南舊廠房事宜，並開始進入後續規畫。據傳，美光去年曾接觸友達，詢問有關台南彩色濾光片工廠的訊息，但猜測仍處於選址階段，過去聽聞龍潭也是美光考慮選項之一。利多加持之下，激勵今日恢復交易的群創開盤攻上漲停價16.65元，並且持續漲停鎖死，截至上午10點30分還有將近7萬張排隊購買。