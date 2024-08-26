特企／難以低調！北士科「常殷一域」回歸建築初心踏實如一

北士科被喻為台北市最後一塊重劃區，同時也是繼內湖科學園區、南港軟體園區，最重要的一塊產業拼圖，在實力派黑馬地段、AI產業聚落雙優勢加乘下，後市漲升行情看俏，更是各大開發商爭相競逐稀缺的土地資源，而精耕台北市精華區數十年的常殷建設，佈局選地鎖定市中心、利多兌現之區域，堅持高品質建築，旗下建案在中古市場釋出量相當稀缺，近年擴張版圖插旗北士科，推出指標新案「常殷一域」，躋身區內最精華的軟橋段，瞄準菁英家庭擘劃均質2房，公開至今迴響熱烈，獲得市場高度肯定。
發跡自大稻埕的常殷建設耕耘建築事業近半甲子，殷實的建築精神，扎根延平北路沿線，擘劃多棟常殷建設作品，成為大同區都更的先行者，實現無數家庭美好的生活，更為區域帶來地標美學景致，然而最難能可貴的是，常殷建設董事長陳暉鵬始終秉持著殷實、純樸，堅持著初心，一步一腳印，以「住者有其屋」的核心理念經營，住宅不只體現人文歷史，更回歸到最原始的功能，成為全家人遮風避雨最安全的住所，像是與自然共生的北投綠意建案「常殷泊美」、西區門戶地標「常殷峰澤」等，由內到外每一寸空間，都能感受到常殷誠意滿滿，每次完銷掌聲都代表著消費者的肯定。
然而，保持建築初心，常殷建設堅持殷實的態度，近年積極佈局大台北市精華區，以細膩的設計規劃，厚工的建築實力，執著一筆一畫之細節，敬獻消費者最完美的作品，近期於北士科推出的「常殷一域」挾著品牌出色的聲量，落腳全區先行開發的「軟橋段」，近距芝山明德商圈，生活資源豐沛充足，捷運、綠地、商業一應俱全，基地緊鄰中正高中，附近亦有文林國小，散步擁有廣闊校園，重劃區、舊城市機能零時差。
軟橋段更是一線建商角逐之地，包含國泰、潤泰、華固等上市品牌建商，長虹建設更是積極加碼出手，高總價質感大坪數產品頻現交易，未來富人圈儼然成形，「常殷一域」則是區內少見均質2房25~26坪精緻規劃，看準完美規劃，甫一推出就獲得許多吸引不少菁英人士心動買單，現正銷售進入倒數尾聲，未來推案更是精彩非凡，陸續將有北投案、南港案登場，將讓常殷建設躍上萬眾矚目的焦點。
常殷建設：https://changyin.com.tw
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然而，保持建築初心，常殷建設堅持殷實的態度，近年積極佈局大台北市精華區，以細膩的設計規劃，厚工的建築實力，執著一筆一畫之細節，敬獻消費者最完美的作品，近期於北士科推出的「常殷一域」挾著品牌出色的聲量，落腳全區先行開發的「軟橋段」，近距芝山明德商圈，生活資源豐沛充足，捷運、綠地、商業一應俱全，基地緊鄰中正高中，附近亦有文林國小，散步擁有廣闊校園，重劃區、舊城市機能零時差。
軟橋段更是一線建商角逐之地，包含國泰、潤泰、華固等上市品牌建商，長虹建設更是積極加碼出手，高總價質感大坪數產品頻現交易，未來富人圈儼然成形，「常殷一域」則是區內少見均質2房25~26坪精緻規劃，看準完美規劃，甫一推出就獲得許多吸引不少菁英人士心動買單，現正銷售進入倒數尾聲，未來推案更是精彩非凡，陸續將有北投案、南港案登場，將讓常殷建設躍上萬眾矚目的焦點。
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