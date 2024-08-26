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王以太宣傳稱「中國台北」遭不予來台　王鴻薇：封殺是政治動作

記者林怡昕／台北報導

▲中國領客（LINK）雜誌曾在社群媒體小紅書分享「下一站：中國台北」照片，不過該篇貼文現已刪除。（圖／翻攝自小紅書）
▲中國領客（LINK）雜誌曾在社群媒體小紅書分享「下一站：中國台北」照片，不過該篇貼文現已刪除。（圖／翻攝自小紅書）
中國大陸歌手王以太原定9月14、15日來台展開巡演，怎料陸委會稱王以太曾以「中國台北」宣傳，內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，甚至「先賣票後申請」，依法不予許可入台。對此，國民黨立委王鴻薇直言，基本上申請名稱不符，就一定要被更正立刻，「封殺當然是政治動作」。

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王以太在2018年《中國新說唱》中取得全國前六強的好成績，並於2022年《中國說唱巔峰對決》中與成員以「一席之地」之團隊名稱，拿下巔峰聯盟冠軍，今年推出第3張全新個人專輯Love Me Later，並展開巡迴演出，9月14日、15日將來台演出。

不過，陸委會直指，演唱會主辦單位不只「先賣票、後申請」，且王以太的唱片宣傳及文宣廣告，以「下一站：中國台北」矮化我國，拍攝了一系列以「北京南：北京→中國台北」站牌為背景的宣傳照，已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。

對此，王鴻薇受訪時指出，有太多政治因素在影響藝文活動、演藝活動，不過，基本上申請名稱不符，就一定要被更正，不可以申請核准賣票後，才發現申請演唱會名稱是不符的，應該予以更正。

王鴻薇續指，陸委會立刻採取封殺，這當然是政治動作，尤其前陣子發生長榮集團發表聲明，看到陸委會也立刻做聲明，很好笑的是，陸委會也只是指著中國官方，也不能對長榮集團提出聲明內容提出異議。

王鴻薇也認為，相關消費者權益也應該給予維護，因為已經有人買票了，還是會牽扯到想聽歌的歌迷，官方不能只管說有沒有准許，也應該關心消費者權益。

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