遠雄海洋公園鯨豚秀「年燒上億」落幕不是野放！海豚退休生活曝光

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▲遠雄海洋公園的海洋生態中心「海豚淺灘見面會」，由專業人員解說，帶領大家近距離了解海豚，知識量高又親民。（圖／記者蕭涵云攝）

▲遠雄海洋公園內有全台獨一無二的「海牛美人魚」及「花紋海豚」等瀕臨絕種的海洋生物。圖為珍貴的花紋海豚。（圖／記者蕭涵云攝）

▲近年遠雄海洋公園也成功打造美人魚秀為亮點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲遠雄海洋公園透過產官學合作，打造獨家海洋主題遊育園。（圖／記者蕭涵云攝）

花蓮遠雄海洋公園以海洋劇場「海豚傳說」表演深受歡迎，傳出鯨豚秀「年燒上億」將在明年底落幕，震驚各界！遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁接受《NOWnews今日新聞》記者電話採訪，證實早在2015年就準備轉型，今後海豚雖不再表演、退休後也並非只有野放一途（從小圈養的海豚適應環境問題），除了將打造全台唯一最大「海洋主題遊育園」，更將實現東太平洋最大的「鯨豚救援教育基地」願景。遠雄海洋公園裡的海洋劇場「海豚傳說-跳浪奇緣」表演，是遠赴花蓮必看演出節目之一。回憶起21年前開業時，遠雄海洋公園就以海豚表演廣為人知，一幕由海豚頂著訓練師向前跑的「火箭人」最受歡迎。然而這項不是海豚正常動作的表演，在動保意識高漲的時代背景下，也一直備受爭議。遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁接受《NOWnews今日新聞》記者電話採訪時證實，官方早在2015年就準備轉型，當時海豚秀挑戰很大轉變，把所有不是海豚正常動作的表演全部拿掉；；「尤其去年遠雄海洋公園20週年時，更直接將Logo裡的海豚去除、改以地球水資源作為呈現」鄧淳仁說道，並預計斥資3億元升級轉型為全台獨一無二的「海洋主題遊育園」（Edutainment Ocean Park）。鄧淳仁透露，成立至今已22年的遠雄海洋公園，其實除了需受遊樂園管理辦法規範，也要符合動物園管理法規；加上「動物展演管理辦法」已於7月底上路，不過，今後遠雄海洋公園的海豚雖不再表演、退休後也並非只有野放一途，鄧淳仁說明「就像動物園存在的價值與未來性，尊重動物核心價值是了解牠才能保護牠」，不少動保團體可能認為野放才是最好的路，他坦言：事實上，早在去年遠雄海洋公園便承諾將以共樂、共育、共生三大策略落實海洋永續責任，推出海國王號、水母萬花筒、海底探險家、乘風破浪、海洋嘉年華等新遊樂設施「共樂」；搭配數位水族館體驗、美人魚訓練學校、小小獸醫師營隊等，適合親子家庭親近海洋的線上線下虛實整合「共育」體驗；實踐「共生」永續行動，加碼投資成立海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地鏈接起國際海洋永續行動的平台。；而且遠雄海洋公園每年也協助成大、台大研究博士生，國內外一年至少產出5～6份研究報告，都可查詢得到；還透過解說員、照護員，每年培訓千名小小獸醫，體現教育展示與研究面向，希望善盡海島國家地域優勢，採取對待動物較有負責感的做法。