高雄電影節「大來賓」揭曉！春風《所有人都在死》自揭陰鬱面貌

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▲林予晞擔任，高雄電影節國際短片競賽「短片大來賓」。（圖／高雄電影節）

▲BL單元耽美主義大來賓，由涂善存（前）、張豐豪擔任。（圖／高雄電影節）

TTXC 2024高雄電影節即將登場，本屆特別企劃各單元的「雄影大來賓」到高雄與觀眾同樂：由三度問鼎金鐘視后的女星林予晞擔任國際短片競賽「短片大來賓」；作家、獨立出版人陳夏民擔任「XR大來賓」，而超人氣BL單元耽美主義，則邀請即將在雄影首映《彈一場完美戀愛：第11-12集》完結篇的「耽美大來賓」張豐豪、涂善存；最後「高雄拍大來賓」請到金馬最佳新演員提名、本土天團玖壹壹成員春風，他在高雄拍短片《所有人都在死》中展現不同於以往喜劇感的黑暗風格。春風從歌手跨界演員獲得不少好評，更憑電影《請問，還有哪裡需要加強》入圍金馬獎最佳新演員，這次他在高雄拍新作品《所有人都在死》化身瓦斯行老闆「阿南」，雖然是一個滿懷心事的角色，不過卻為了癌末妻子赴湯蹈火，展現深情的一面。春風表示阿南這角色和《請問，還有哪裡需要加強》的泰哥相差甚遠，但觀眾可以期待他陰鬱認真、鋌而走險的模樣。身為本屆雄影大來賓之一，春風也對年度主題「青春」下註解：「青春就是你老了就知道了。」林予晞則認為：「青春是無法被定義的篇章，而且總是未完待續。」她今年不只是大來賓，更是短片競賽的複選評審之一，身負重責大任的她敬業將所有作品看完不喊累，直呼看到很多優秀的作品，是很有趣的經驗。「XR大來賓」陳夏民直言：「青春是不怕修正」，身為今年雄影XR專刊編輯，他特別體驗了XR作品，他驚豔道：「體驗過才發現，XR真的打開了不同世界的入口，讓我們戴上眼鏡就能自由穿梭。耽美主義大來賓涂善存與張豐豪，對青春分別有感：「青春是舞台上的聚光燈」、「青春是翱翔於未知和挑戰的翅膀」。TTXC 2024高雄電影節將於10月12日至10月27日登場。