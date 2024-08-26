2024大選3候選人補助款怎麼用？賴清德、侯友宜都捐黨中央跟公益

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民眾黨主席柯文哲今（26）日被民進黨台北市議員林延鳳踢爆，今年5月以「全現金」4300萬元購置中正區濟南大樓3樓商辦，柯文哲隨後也坦承黨內規定補助款3分之2歸個人，他是使用選舉補助款設置自己長期使用的辦公室，並強調是依循其他政黨前例。《NOWnews》幫讀者回顧一下，今年1月13日總統大選後，民進黨賴清德、國民黨侯友宜以及民眾黨柯文哲3位候選人的選舉補助款都說他們要怎麼用。依據民進黨時任發言人張志豪說法，補助款分3等分使用，第一捐公益，第二提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧以及年輕黨工出國歷練深造，第三是依照規定回捐給黨。侯友宜1月18日表示，補助款全數捐給國民黨中央黨部，由黨中央統籌規畫。民眾黨發言人李頂立1月18日公布補助款用途，主要會用在政黨維持營運的經費，包含政黨、立院黨團與地方經營等等；此外，柯文哲有全台走訪蒐集民意計畫，另也會將部分用作公益使用。