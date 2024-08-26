賴政府滿百日談心得　郭智輝：「郭董事長」變「郭部長」

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賴政府內閣將在明（27）日滿百日，當經濟部長郭智輝今（26）日受訪被問到給自己打幾分時，他表示自己不會給自己打分數，而是留給社會去評斷，而這百日來，自己從剛開始「郭董事長」逐漸往「郭部長」方向努力，希望可以更加融入團隊，為國人服務。郭智輝上任將滿百日，上周也迎來超微半導體（AMD）在台南沙崙及高雄亞洲新灣區設研發中心的重大投資。他表示，兩個研發中心對台灣要推動AI產業具有相當大的意義指標，可以跟台灣頂尖大學學子充分結合，「我相信這對未來我們的發展，有非常強大的助益。」然而，擔任經濟部長期間，有好消息也有挑戰。歐盟長期對於台灣政府以國產化政策綁定台灣離岸風電政策頗有微詞，今年7月26日向世界貿易組織（WTO）提出諮商請求，質疑台灣國產化規定造成不公平競爭。郭智輝表示，經濟部預計在9月將要去比利時和歐盟就風電國產化爭議舉行首度諮商，希望可以尋找對國內廠商及國外風電開發廠商合作的方式，讓大家都可以為台灣綠電共同努力，強調台灣政府會朝向WTO精神，也就是「漸漸開放」方向努力。