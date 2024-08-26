中市殯儀館拒大體登記　家屬要求「還死者公道」

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由於無法提出親屬證明，日前有位已故台中市民大體遭市府殯儀館拒絕辦理登記，將依無名氏處理，引發糾紛，出面協助力爭的生命禮儀社負責人陳子梵被指控欺負市府員工，並遭解聘民政顧問職務，死者家屬和業者今(26)日出面反擊，強調有提出里辦公處證明，是殯儀館無理刁難，才遭到業者責罵，市府不實指控，並解聘業者民政顧問職務，完全沒有是非公義，要求澄清事實，還她們公道。死者家屬翟延佑指出，她的母親是側室，家中大房、二房子女的戶籍都登記在大房名下，不過他和母親長期共同居住，母親晚年都由他照顧，母親過世後，委請皇朝生命禮儀社代為處理後事，但是在大體進館後，由於他無法提出親屬證明，殯儀館拒絕辦理登記，將以無名氏處理，並納入市民聯合公祭，讓他無法單獨舉辦告別式，十分不公，禮儀社負責人陳子梵協助出面力爭，不料引發爭議，被遭到嚴厲批判，民政顧問職務也被解聘，讓他感到十分詫異和難過。陳子梵說明，事先曾請太平區光華里辦公處開具證明確有共同居住事實，並且為母子關係，不料大體卻仍無法辦理登記，由於館方堅持要提出戶籍證明，她才責罵館長，但是並沒有罵承辦人員，隔天她帶伴手禮拜訪館長，當場道歉，以為獲得諒解，不料事後卻遭到外界不實批評，民政顧問職務也被解聘。她強調，在事業穩定後，熱心公益，關心地方公共事務，並成立慈善社團濟助弱勢民眾，因而被推薦擔任民政顧問，她是為家屬爭取公道，並沒有利用民政顧問職務施壓，市府在沒有徵詢她的意見下，逕行提出不實指控，同時解聘民政顧問職務，讓她感到十分氣憤，她並不在乎民政顧問頭銜，也不會影響繼續關懷照顧弱勢的決心，但是希望澄清事情來龍去脈，不要以訛傳訛，同時要求還她公道，讓外界相信人間還有公義是非。