張榕容不小心懷孕了！緊擁外籍男友　躲《城事》醫院廁所崩潰痛哭

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張榕容（右）和法國演員卡里姆萊克盧，在《愛情城事》片中飾演情侶，有真情流露對手戲。（圖／華映）

電影《愛情城事》，由法國導演哈希德阿米執導的其中一段故事，邀請到張榕容與法國演員卡里姆萊克盧演出跨國情侶。張榕容飾演獨自撫養女兒長大的單親媽媽，事業成功的她和男友、女兒方郁婷一家三口過著幸福生活之際，卻發現自己意外懷孕，她得面臨男友的期待、事業上的衝擊，以及對自我的矛盾。張榕容回憶，和導演哈希德阿米第一次碰面，兩人對視著彼此雙眼談話，實際上都在觀察對方個性，而哈希德也在對話後相當篤定就是要請到張榕容來演出，但因為她當時正在拍攝其他電影，檔期一度喬不攏，哈希德仍然堅持要找張榕容，最後等了她4個月。最後一場戲是在醫院廁所裡，劇情安排壓抑著情緒的張榕容終於崩潰、痛哭失聲，張榕容透露，那天她真的是哭到痛徹心腑，將內心最脆弱的一面完全展露在鏡頭前，更在走出廁所和卡里姆相擁而泣，動人的情感流露也喚起許多為人母觀眾的共感。電影《愛情城事》由導演巴沃邱寧多傑所執導的故事中，金馬新人方郁婷飾演張榕容的女兒，是名追韓團、重視同儕眼光的中學生，每當她上學路上遇到在路邊賣玉蘭花的外公林鉅，不了解外公在外婆過世後仍堅持賣玉蘭花的動機的她，總會覺得丟臉而裝不認識，兩人在片中的真摯爺孫情，賺人熱淚。