特企／新光銀行推出防詐桌遊　攜手長輩齊心阻詐

特企／統一麵送出10萬旅遊金　這個城市得獎率最高！

本報訊

▲【統一麵 帶你遊世界】打開統一麵，就有機會獲得獎品卡。（圖／品牌提供）
▲【統一麵 帶你遊世界】打開統一麵，就有機會獲得獎品卡。（圖／品牌提供）
國民泡麵品牌【統一麵】自7月15日起，推出的“統一麵帶你遊世界”抽獎活動已經引起了全台熱潮。參與者只需購買指定產品，即有機會獲得獎品卡，每張獎品卡都有機會贏得獎項，最大獎價值10萬。根據活動官方統計，截至於8月16日，得獎率最高的前三名城市已揭曉。

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拔得頭銜的是台中市，成為得獎人數最多的城市。無論是什麼通路，也充分展示了強大的購買力和幸運指數。緊隨其後的是台南市，統一麵的發跡縣市，似乎也格外受到抽獎之神的青睞，成為第二多得獎者的城市。名列第三的則是新北市，參與者同樣熱情高漲，熱烈響應活動。

不少幸運消費者已經在社交媒體上分享了他們的喜悅與興奮。一位來自Dcard的幸運得主表示：“我平時都有購買泡麵的習慣，沒想到會中獎，真是太驚喜了！看來可以買一箱試試看！”

本次活動只要購買指定的統一麵產品，即有機會隨機獲得獎品卡，每張獎品卡都保證有獎，但是若包裝內未有獎品卡則無法獲獎。
參與活動的指定產品涵蓋了統一麵袋麵/碗麵全系列，產品在各大通路均有銷售，方便消費者輕鬆購買並參與抽獎。

祝福所有參與者都能被抽獎之神眷顧，贏得豐厚旅遊金，帶著家人朋友一起暢遊世界。

欲知更多活動詳情，請隨時關注統一麵IG

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