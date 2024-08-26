轉彎了！川普改口稱馬斯克公司太多 不太可能當內閣成員

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美國前總統川普（Donald Trump）先前曾表示，若在自己今年11月的總統大選中勝出，考慮任命特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）加入內閣或擔任顧問。不過，川普近期態度似乎又轉彎，認為馬斯克同時掌管多家公司，行程太繁忙，可能無法在白宮內閣任職。根據《CNBC》報導，川普近日接受前海豹突擊隊隊員瑞安（Sean Ryan）的Podcast節目訪問，談到先前表達考慮將馬斯克納入內閣的說法，川普表示，「他想參與其中，但他經營多家大企業，我認為他無法，也不太可能成為內閣成員」但川普也強調，自己絕對願意將馬斯克放進內閣名單，但馬斯克可能很難在繁忙之中抽出時間。川普在訪談中不斷褒揚馬斯克，盛讚他是「不尋常但才華洋溢的人」。馬斯克先前聽聞川普有意將其納入內閣成員後，曾在自家社群平台X上貼出一張人工智慧生成圖，公開表達「我願意服務」。