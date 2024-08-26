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轉彎了！川普改口稱馬斯克公司太多 不太可能當內閣成員

國際中心顏得智／綜合報導

▲美國前總統、共和黨總統參選人川普先前曾表達有意將特斯拉創辦人馬斯克納入內閣。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統、共和黨總統參選人川普先前曾表達有意將特斯拉創辦人馬斯克納入內閣。（圖／美聯社／達志影像）
美國前總統川普（Donald Trump）先前曾表示，若在自己今年11月的總統大選中勝出，考慮任命特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）加入內閣或擔任顧問。不過，川普近期態度似乎又轉彎，認為馬斯克同時掌管多家公司，行程太繁忙，可能無法在白宮內閣任職。

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根據《CNBC》報導，川普近日接受前海豹突擊隊隊員瑞安（Sean Ryan）的Podcast節目訪問，談到先前表達考慮將馬斯克納入內閣的說法，川普表示，「他想參與其中，但他經營多家大企業，我認為他無法，也不太可能成為內閣成員」

但川普也強調，自己絕對願意將馬斯克放進內閣名單，但馬斯克可能很難在繁忙之中抽出時間。

川普在訪談中不斷褒揚馬斯克，盛讚他是「不尋常但才華洋溢的人」。

馬斯克先前聽聞川普有意將其納入內閣成員後，曾在自家社群平台X上貼出一張人工智慧生成圖，公開表達「我願意服務」。

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