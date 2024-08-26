他搭星宇商務艙卻剩員工餐能吃！網見實物狂喊豪華　殘酷對比曝光

星宇航空（2646）主打精緻與高質感的經營風格，成為許多年輕族群出國最愛搭乘的航空公司。不過近期就有民眾分享，自己搭乘商務艙從大阪飛回台灣，卻在機上只能吃到員工餐，感到有些無奈。卻沒想到一票網友看見餐點實物後，更驚訝的是「員工餐也看起來很豪華」。
一位乘客日前在臉書「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」發文抱怨，表示要從大阪飛回台灣，選擇搭乘了星宇的商務艙，卻沒想到空服員發餐到他時，卻表示餐點沒有了，空服員同時也詢問：「拿員工餐替代可以嗎？」
原PO只好無奈接受，但也感慨「花商務艙的錢給我吃員工餐」，同時曬出員工餐的實體照，包含麵包、一塊牛排與馬鈴薯泥、冷盤的鮮蝦沙拉與燻肉。而下飛機之前，空服員仍不斷道歉並準備小禮物，也承諾會跟公司反應，但當事人仍感慨：「星宇航空真的還要再加油！」
怎料當事人吃到的員工餐照片曝光後，卻讓大批網友歪樓回應，「這員工餐看起來很豪華啊」、「員工餐比經濟艙的還要豪華XD」、「怎麼覺得看起來比我上次吃的正常商務餐還要好吃」。
此外也有一部分人認真討論事件主軸，「這離譜了！一定要反映，商務艙客人沒餐」、「我上次也是商務選了喜歡的，但也是備料不夠，也只能用組合的給我」。
至於星宇航空的商務艙客人餐點與員工餐對比，究竟相差在哪呢？大陸YouTuber金毛曾在今年6月2日搭乘星宇商務艙，紀錄片中的飛機餐金毛與老婆分別點了酪梨鮮蝦沙拉、松露牛頰肉、海鮮粥等餐點，再將本次當事人吃的員工餐拿來對比，員工餐的確略遜了一籌，也不難理解當事人為何會有不愉快的搭乘體驗。
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原PO只好無奈接受，但也感慨「花商務艙的錢給我吃員工餐」，同時曬出員工餐的實體照，包含麵包、一塊牛排與馬鈴薯泥、冷盤的鮮蝦沙拉與燻肉。而下飛機之前，空服員仍不斷道歉並準備小禮物，也承諾會跟公司反應，但當事人仍感慨：「星宇航空真的還要再加油！」
怎料當事人吃到的員工餐照片曝光後，卻讓大批網友歪樓回應，「這員工餐看起來很豪華啊」、「員工餐比經濟艙的還要豪華XD」、「怎麼覺得看起來比我上次吃的正常商務餐還要好吃」。
此外也有一部分人認真討論事件主軸，「這離譜了！一定要反映，商務艙客人沒餐」、「我上次也是商務選了喜歡的，但也是備料不夠，也只能用組合的給我」。
至於星宇航空的商務艙客人餐點與員工餐對比，究竟相差在哪呢？大陸YouTuber金毛曾在今年6月2日搭乘星宇商務艙，紀錄片中的飛機餐金毛與老婆分別點了酪梨鮮蝦沙拉、松露牛頰肉、海鮮粥等餐點，再將本次當事人吃的員工餐拿來對比，員工餐的確略遜了一籌，也不難理解當事人為何會有不愉快的搭乘體驗。