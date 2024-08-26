容祖兒演唱會失足慘叫險墜台底！升降台被提前打開　驚悚畫面流出

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▲容祖兒在台上熱情唱跳，突然間升降台機關疑似故障提前打開，她一聲慘叫接著跌坐地面。（圖／鹿野子微博）

▲容祖兒事後也發文安慰粉絲，並自嘲：「連自己也覺得好好笑，連人帶聲音跌到坑裡去，我看了好多次（影片）」。（圖／容祖兒IG）

香港歌后容祖兒在香港樂壇活躍多年，橫掃多項華語音樂大獎。近日在澳門舉辦12場演唱會，不料24日晚間開唱時卻傳出驚悚意外，當容祖兒在台上賣力唱跳時，腳下的升降台機關疑似提早被打開，下一秒她直接整個人朝地慘摔，甚至差一點跌入洞裡。從曝光的畫面中可見，容祖兒身著彩色毛毛舞衣，在台上唱跳《全身暑假》，全場氣氛嗨到不行。突然間容祖兒腳下的升降台機關疑似提早被打開，她一聲尖叫，瞬間跌坐在舞台上，身邊的舞者見狀後也連忙過去攙扶，畫面十分驚悚。容祖兒接著趕緊起身，面帶笑容，冷靜且敬業地繼續表演完這首歌。而再度上台時，她還跟粉絲開玩笑，強調自己沒事：「我『食過夜粥』㗎嘛（在粵語中形容學習過武術的人），有武功根底。」畫面曝光後引發熱議，粉絲看了心驚膽顫，紛紛留言直呼：「太危險了，還好沒有出大事」、「容祖兒反應能力超快，超敬業」、「感覺好痛！這個場真的很爛」、「超心疼」。而事後容祖兒在限動自嘲：「其實我自己都覺得好好笑，連人帶聲音跌到坑裡去，我看了好多次（影片），多謝各位扶起我，同時又繼續專業表演的夥伴們，Love u」，最後也安慰粉絲：「大家不要擔心，好好享受最後一場」。