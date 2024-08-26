AI硬體第一　郭智輝：台灣若AI軟體全球前三　將是世界領頭地位

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經濟部長郭智輝原本在崇越集團董事長，轉戰到經濟部，如今將上任百日，往往被認為是「非典型部長」。他接受《筱君台灣PLUS》節目專訪時，也大談AI產業布局，認為台灣在AI硬體是厲害，若台灣AI軟體也能前進到世界前3，我們台灣AI產業就一直站在這個世界領頭。郭智輝率先提到，AMD並非一任內閣的努力，早在2、3年前就一直嘗試說服來台灣投資，終於上周成功簽約，確定要在台南沙崙跟高雄亞洲新灣區建設研發中心，強調很多資源都是先前的行政院所留下來，自己只是承接過去幾屆的努力。除了AMD之外，他也表示，輝達（NVIDIA）、美光及英飛凌相繼宣布在台灣加碼投資，這些都是為了可以與台灣的半導體產業可以更緊密連結，更預告這些廠商引導下，台灣不僅僅能在晶片成為世界第一，更有機會角逐高頻寬記憶體（HBM）及伺服器的冠軍寶座，成為AI硬體第一。只可惜，台灣在軟體並非在前段班。郭智輝表示，台灣在AI硬體是全球第一，但因為市場小、需求，AI軟體只有全球第25名，像是新加坡都可以排名到前3名，若是台灣可以角逐到前3，將會成為全球AI不可或缺角色。對此，賴政府希望可以把台灣AI環境打造起來，「環境有了，人就會進來」，因此他最主要課題就是如何攬才、留才及育才。郭智輝分享，自己提所提的「2+4計畫」，也就是讓外籍生在台灣讀書2年，期間學費全免，更可以享有每月2萬元生活費，接下來必須在台灣服務4年，這6年期間就可以讓台灣企業了解是否可以繼續培養，經濟部目標是在1年內培養AI領域的2.5萬位工程師，負責包括研究與開發、機台操作。他強調，科技領先時間稍縱即逝，擔心如果紅色供應鏈進場就會傾國之力「打爛」市場，台灣發展勢必受到威脅，所以一定要站在紅色供應鏈前方的領先地位，讓對方無法擾亂市場。他強調，AI在2025年到2028年一定會高度成長，除了可以擔任每個人的生活助理，也可以透過大量數據來解析一人健康所需，如協助看藥品有沒有過期，或是多吃一塊東坡肉是否會影響健康，這塊領域結合台灣本身就位於世界前3名的醫療服務，絕對也是可以切入全球大健康領域。