2024文博會開幕！向世界展現台灣自信　蕭美琴：文化就是靈魂

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▲2024文博會開幕，文化部長李遠致詞。（圖／記者徐筱晴攝2024.08.26）

▲2024文博會開幕，台南市長黃偉哲致詞。（圖／記者徐筱晴攝2024.08.26）

2024台灣文化創意博覽會（以下簡稱文博會）於今（26）日在主展區大台南會展中心盛大開幕，這次文博會不僅是首度移師台南，更是文博會史上首度商展、文化策展結合同一展區，且同步開展。出生於台南的副總蕭美琴出席開幕儀式時，表示台灣文博會已是台灣文創、文化軟實力的指標，而今年的文博會透過融合文化策展與商展，讓參展、看展民眾能感受到台灣文化議題深度外，也能在展區中找到自己相關的文化和靈魂的連結。台灣文博會今年首度移師台南，以匯聚高鐵、臺鐵旁的大臺南會展中心為主展區，於今日正式開幕，副總統蕭美琴特別出席，文化部長李遠、臺南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠、臺南市政府文化局長謝仕淵、澎湖縣政府參議王國裕、屏東縣政府文化處處長吳明榮、澎湖縣政府文化局長洪棟霖、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、文化內容策進院董事長蔡嘉駿也一同參與。成長於台南的副總統蕭美琴出席開幕儀式，戲稱自己是「阿琴又回到台南」，表示自己很開心回到小時候的故鄉，看到許多專屬於台南的記憶文化及歷史。她也提到，今年是台南400年，1624年至今有許多悲情、苦難與壓迫，但是也有進步、追求夢想的努力與溫暖，每個人、每一代都塑造台南豐富的文化。談到本屆文博會首次融合文化策展與商展，蕭美琴表示，台灣文博會已是台灣文創、文化軟實力的指標，而今年的文博會特別強調文化策展與品牌商展，希望讓無論是參展或看展的民眾能夠感受到台灣文化議題的深度，並且在展區中找到和自己相關的文化和靈魂的連結。蕭美琴強調，「文化就是我們的靈魂」，提到最近奧運不只運動員有堅毅表現，也看到台灣用文化參與奧運，展現多元文化的色彩。她也謝謝這次所有參與文博會的先進，讓台灣的靈魂更豐富。文化部長李遠在開幕式上提到，今年文博會主題為「寶島百面pó tó pah bīn」，用台語講的意思即是「百分百保證會成功，充滿了信心」；用華語來講的話就是「百變、會流動的」，台灣花了很多時間在追尋自己到底是什麼，想找到形容台灣的字眼，而他認為，「寶島百面」非常適合台灣。李遠指出，過去聽到「Made in Taiwan」，會覺得好像是在幫人代工，但在經過許多人努力後，「Made in Taiwan」讓大家感到驕傲，經過了漫長的時間，經過了不同的歷史與不同的時代，「我們終於走出自己的路來了。」他也感謝道，文博會是台灣文化界最重要的事，謝謝來參與的人「告訴我們『台灣是什麼』」。今年適逢台南400週年，同時也是文博會首次在台南舉辦，台南市長黃偉哲表示，台南自1624年以來，見證了多代先民的努力與文化傳承，如今文博會的到來，進一步豐富了台南的文化底蘊。黃偉哲特別感謝文博會在這個具有象徵性的一年來到台南，豐富了台南的文化內涵。他強調，文博會為年輕的文創工作者和創意發想家提供了難得的舞台，讓他們能夠在這場盛會中盡情揮灑創意。同時，他也提到，今年台南的各項活動如年初的台灣燈會和即將於10月登場的台灣設計展，都獲得了中央的支持，不僅提升了台南的文化形象，也為本地的創意產業帶來了更多機會。2024台灣文博會於26日在主展區大臺南會展中心盛大開幕，其中商展區於8月26日及27日為專業買家日，歡迎國內外買家登記入場；28日起至9月1日則開放一般民眾入場。