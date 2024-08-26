味全龍攜手天母商圈提供千份好禮！8月31日邀球迷進場挽袖捐熱血

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▲味全龍球團攜手天母商圈店家及今年首度加入的味全公司與德克士炸雞，共將提供逾3,000份餐券及贈品供捐血民眾抽獎或領取，盼吸引更多人關注捐血議題，圖為去年活動畫面。（圖／味全龍提供）

追求戰績不忘行公益的中職味全龍隊，天母商圈店家及今年首度加入的味全公司與德克士炸雞，共將提供逾3,000份餐券及贈品供捐血民眾抽獎或領取，盼吸引更多人關注捐血議題。為實踐復出推手魏應充的公益理念，味全龍2019年成軍以來即致力各項公益，除舉辦捐血及造血幹細胞驗血建檔活動、與頂新和德文教基金會攜手投入棒球公益行動，也秉持與在地商圈共榮共好理念合辦公益行動。今年球團再度與商圈、網紅攜手，8月31日(六)上午10時30分至下午5時30分於天母棒球場售票亭前方廣場舉辦公益募血活動，天母商圈凝聚商家、球團及爆肝護士的力量舉辦這場公益行動，期望能拋磚引玉，吸引更多人常態加入捐血一袋救人一命行列。