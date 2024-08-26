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味全龍攜手天母商圈提供千份好禮！8月31日邀球迷進場挽袖捐熱血

記者林之越/綜合報導

▲味全龍去年攜手商圈、網紅合辦募血活動，廣獲迴嚮，總計183位民眾及球迷捐出270袋、67500c.c.的熱血，捐血中心還因活動熱烈緊急加派捐血車到場支援。（圖／味全龍提供）
▲味全龍去年攜手商圈、網紅合辦募血活動，廣獲迴嚮，總計183位民眾及球迷捐出270袋、67500c.c.的熱血，捐血中心還因活動熱烈緊急加派捐血車到場支援。（圖／味全龍提供）
追求戰績不忘行公益的中職味全龍隊，去年與天母商圈、網紅爆肝護士合辦公益募血活動廣獲迴響後，本月31日將再度攜手於天母棒球場外邀球迷挽袖捐熱血！天母商圈店家及今年首度加入的味全公司與德克士炸雞，共將提供逾3,000份餐券及贈品供捐血民眾抽獎或領取，盼吸引更多人關注捐血議題。

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去年活動掀好評　183位民眾捐熱血

為實踐復出推手魏應充的公益理念，味全龍2019年成軍以來即致力各項公益，除舉辦捐血及造血幹細胞驗血建檔活動、與頂新和德文教基金會攜手投入棒球公益行動，也秉持與在地商圈共榮共好理念合辦公益行動。

球團去年10月與天母商圈、爆肝護士共同舉辦公益募血活動，現場人潮大排長龍，總計183位民眾及球迷捐出270袋、67500c.c.的熱血，捐血中心還因活動熱烈緊急加派捐血車到場支援

味全龍加贈好禮　邀請球迷8/31進場

今年球團再度與商圈、網紅攜手，8月31日(六)上午10時30分至下午5時30分於天母棒球場售票亭前方廣場舉辦公益募血活動，除在地30個店家將提供豐富禮品及餐券供民眾領取及抽獎，味全龍也提供2024開幕戰紀念悠遊卡套組做為贈品，合作廠商味全公司與德克士炸雞，則加碼捐贈味全保久乳、脆皮炸雞咔滋脆皮手槍腿餐兌換券給前300位成功捐血的民眾

天母商圈凝聚商家、球團及爆肝護士的力量舉辦這場公益行動，期望能拋磚引玉，吸引更多人常態加入捐血一袋救人一命行列。

▲味全龍球團攜手天母商圈店家及今年首度加入的味全公司與德克士炸雞，共將提供逾3,000份餐券及贈品供捐血民眾抽獎或領取，盼吸引更多人關注捐血議題，圖為去年活動畫面。（圖／味全龍提供）
▲味全龍球團攜手天母商圈店家及今年首度加入的味全公司與德克士炸雞，共將提供逾3,000份餐券及贈品供捐血民眾抽獎或領取，盼吸引更多人關注捐血議題，圖為去年活動畫面。（圖／味全龍提供）

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