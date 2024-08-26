彭振聲證柯文哲交辦　強調京華城都更條例「准用」、「適用」不同

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民眾黨主席柯文哲除了政治獻金亂帳跟房地產爭議之外，北市三大案之一京華城容積率案議會今（26）日也找來時任副市長彭振聲說明。民進黨議員許淑華會後轉述指出，彭振聲承認自己受「柯文哲市長交辦」組成專案小組會議，至於柯文哲簽署關鍵公文的原因，彭振聲則強調都更條例「准用」跟「適用」不同，因此他不敢簽。台北市議會京華城案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧指出，彭振聲今天表示，京華城案3次「便當會」他有2次沒有出席，2021年8月10日便當會柯文哲指示他當PM，也是在會後看到會議紀錄時才知道。民進黨議員許淑華指出，彭振聲是公務員出身，很清楚謹慎用詞，議員有問他為何關鍵公文是柯文哲簽？彭振聲不斷強調「准用都更條例」跟「適用都更條例」不同，因此他交由時任市長柯文哲簽。游淑慧表示，相關報告完成度高，今天彭振聲有證實一些關鍵，但仍稍嫌避重就輕，後續完整的正式報告將待北市議會開議後才會繼續程序、對外公布。