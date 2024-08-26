台灣國民所得2028目標4萬美元　郭智輝再加碼2032再超越以色列

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經濟部長郭智輝接受《筱君台灣PLUS》節目專訪表示，行政院長卓榮泰先前立下目標，期望國民所得能在2028年前達到4萬美元水準，自己更加碼，期許能在2032年，也就是賴政府八年任期結束時，能超越以色列國民所得的5.5萬美元。卓榮泰15日在行政院會拍板「2025年至2028年國家發展計畫」，其中設定目標包括2025年到2028年經濟成長率達2.8%到3.6%，人均GDP可達3萬9105至4萬2787美元、失業率3.2%到3.5%等。經過盤點，郭智輝認為2028年前達到4萬美元應該不是遙不可及，他也鼓勵經濟部同仁，如果這是短期目標，那麼下一個目標就應設定為，2032年超越以色列的國民所得，也就是5.5萬元，「如果按照我們所擘劃方向持續往前走，這是可能的。」他也透露，自己曾經跟總統賴清德很臭屁地說，要不要挑戰台灣在2040年能與新加坡的國民所得並駕齊驅，但想想那還是太遠，不如先達到4萬美元目標，再挑戰以色列的5.5萬美元，如果賴總統兩任可以做到這個目標，「我想全體國民應該給他鼓掌。」除了提升台灣人國民所得，郭智輝也希望台灣人及外國人可以把消費力留在台灣，因此郭智輝也提出「境外關內」、「境內關外」兩大策略，也就是把台灣好的東西推往國外，國內做出更好、更有價值的產品吸引外國人消費。他更預告，9月初的「SEMICON Taiwan」他將會準備小禮物給外賓，希望讓外國朋友來台灣參展，更是可以在台灣消費，留下好的經驗後，下次會介紹朋友來台灣。