翻《選罷法》打臉柯文哲　游淑慧酸：小黨窮、但主席富得流油？

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民進黨台北市議員林延鳳踢爆今（26）日踢爆，民眾黨主席柯文哲早在今年5月10日就豪砸4300萬元現金「秘密買房」，地點就在鄰近立法院跟黨部的中正區林森南路10號3樓商辦，柯文哲稍早受訪也證實，是用選舉補助款的3分之2來設置他個人長期要用的辦公室。對此，國民黨台北市議員游淑慧翻出《選罷法》有關補助款規定，狠酸柯文哲「小黨很窮，但主席富得流油？」游淑慧今在臉書發文表示，《選罷法》第41條規定指出，正副總統選票補助款依法是屬於推薦政黨的，柯文哲口口聲聲說民眾黨是小黨、窮黨，結果黨主席自己還從民眾黨的破碗中搶飯吃、挖走三分之二的飯，然後再要求黨內公職要繼續對外喊窮、募款。民眾黨自己都還沒有長久的辦公室作為政黨的據點，主席卻急著拿屬於民眾黨的補助款來幫自己投資置產，民眾黨說這是依民眾黨的規定，問題是「誰是民眾黨創黨以來唯一的黨主席？還不是自己規定給自己。」游淑慧提及，今年1月17日時，民眾黨被問到總統選票補助款用途時，民眾黨發言人李頂立表示，「柯盈配」的選舉補助款使用上，主要會用在政黨維持營運的經費，包含政黨、立院黨團與地方經營等等，加上柯文哲主席也有前往全台灣走訪收集民意的計畫，另也會將部分用作公益使用，「結果辦公室登記誰的名字？？#有給民眾黨用嗎？至於買房的真正金流，民眾黨可能出示下政黨的帳戶明細，更能證明。」游淑慧直言，柯文哲自己的政治獻金結餘已經有6000餘萬，屬於民眾黨的選票補助款1億1071萬3980元，還要退給他三分之二？柯曾嗆夫婦當醫生30年，買得起上億豪宅，但原來買私人房產是用給政黨的選票補助款。游淑慧狠酸「義務反顧選一次，變成鈔票滿滿賺一次」、「黨很窮……但主席富得流油？」