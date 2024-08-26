在地小農「斜槓」販毒　中市警查獲柑橘農場女藥頭

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台中市豐原區一名種柑橘的農婦竟然扮起藥頭販毒，利用偏僻的農業區假裝買賣柑橘販賣海洛因、安非他命等毒品；台中市警察局刑警大偵二隊查清該農婦的販毒模式後，釣出農婦當場將她逮捕，當場查扣第一級毒品海洛因3包(共毛重10.77公克)、第二級毒品安非他命1包(毛重0.59公克)，刑大警方表示辦了很多販毒案，利用農婦身份掩護販毒的模式還是頭一次。臺中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊偵辦販毒案向上溯源，發現1名51歲之王姓女子涉有重嫌，遂成立專案小組並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦。據警方調查，該名王姓藥頭居住於臺中市豐原區，本職是租用農地種植柑橘維生，日前見毒品市場龐大，有利可圖，於是假借農夫身分，偷偷當起藥頭交易毒品，許多毒蟲藉由購買柑橘名義，和王女交易毒品，因該處位置偏僻，平日不太有人察覺，王女平時也以農夫穿著打扮，企圖規避警方查緝。警方經長期蒐證完備後，當王嫌再次於果園內交易毒品時，持臺灣臺中地方法院核發之搜索票將其拘捕到案，經搜索後當場查獲第一級毒品海洛因3包(共毛重10.77公克)、第二級毒品安非他命1包(毛重0.59公克)及行動電話1支等贓證物，案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。中市刑大以「專業、科技、紀律、服務、團隊」為核心價值，此次行動彰顯警方打擊毒品犯罪之堅定立場，也在民眾心中樹立打擊毒品犯罪之決心，提醒民眾毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出傷天害理的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，再次呼籲遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。