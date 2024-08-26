《台灣米其林指南2024》名單明揭曉　頤宮將挑戰「三星七連霸」

《米其林指南2024》將在明（27）日公布最受矚目的「星級餐廳」名單，而去（2023）年最大亮點就是睽違6年台灣終於有新的三星餐廳「態芮TaÏrroir、JL Studio」出現，此外，頤宮是否能延續傳奇，成功蟬聯三星創七連霸紀錄，也是外界最關注的話題。
《台灣米其林指南》自2018首次登台之後，每年製作「必比登推介」、「星級餐廳」之評鑑，而在8月20日台灣的「必比登推介」名單已經完全公布，明（27）日則將迎來主秀「星級餐廳」名單公布。
《米其林指南》星級怎麼看？摘下一星就能改變餐廳命運
《米其林指南》「星級餐廳」（Michelin Star）的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的，米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性。
能在《米其林指南》上奪星，幾乎是全球廚師夢寐以求的目標，而且只要摘下一顆星，就足以改變餐廳的名氣以及經營熱潮。
米其林一星：優質烹調，不妨一試！
米其林二星：烹調出色，值得繞道前往。
米其林三星：卓越的烹調，值得專程造訪。
《米其林指南2024》亮點搶先看
今年即將公布的《米其林指南》中，最受外界關注的重點就是位於台北的三星餐廳「頤宮」，是否能持續締造紀錄，繼續拿下三星肯定，完成七連霸的創舉。
此外，2023年的JL Studio、態芮TaÏrroir皆獲選為三星餐廳，終結了長達6年間，台灣米其林三星餐廳僅有「頤宮」 一枝獨秀的現象，而今年是否能維持三星殊榮，亦或是有其他後起之秀竄起，都將成為美食界的關注焦點。
🟡2023年全台星級餐廳完整名單回顧
⭐⭐⭐2023米其林指南：三星餐廳（3家）
▪頤宮（台北）蟬聯六連霸
▪JL Studio（台中）新進餐廳，原二星晉升
▪態芮TaÏrroir（台北）新進餐廳，原二星晉升
⭐⭐2023米其林指南：二星餐廳（6家）
▪侯布雄（台北）
▪logy（台北）
▪RAW（台北）
▪Liberte（高雄）新進餐廳，原一星晉升
▪渥達尼斯磨坊（台北）新進餐廳，原一星晉升
▪牡丹（台北）新進餐廳，原一星晉升
⭐2023米其林指南：一星餐廳（35家）
▪教父牛排（台北）
▪de nuit（台北）
▪鹽之華（台中）
▪forchetta（台中）
▪富錦樹臺菜香檳 松山（台北）
▪Holt（台北）
▪Impromptu by Paul Lee（台北）
▪謙安和（台北）
▪吉兆割烹壽司（台北）
▪Longtail（台北）
▪明福台菜海產（台北）
▪米香 （台北）
▪山海樓（台北）
▪俺達の肉屋（台中）
▪巴黎廳1930x高山英紀（台北）
▪欣葉 鐘菜（台北)
▪承（高雄）
▪澀Sur（台中）
▪明壽司（台北）
▪鮨野村（台北）
▪鮨隆（台北）
▪壽司芳（台北）
▪T+T（台北）
▪請客樓（台北）
▪天香樓（台北）
▪雅閣（台北）
▪彧割烹（台北）
▪金蓬萊遵古台菜（台北）
▪A CUT（台北）新進餐廳
▪AD ASTRA（台北）新進餐廳
▪斑泊（台北）新進餐廳
▪Haili（高雄）新進餐廳
▪INITA（台北）新進餐廳
▪文公館（台中）新進餐廳
▪ZEA（台北）新進餐廳
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《米其林指南》星級怎麼看？摘下一星就能改變餐廳命運
《米其林指南》「星級餐廳」（Michelin Star）的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的，米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性。
能在《米其林指南》上奪星，幾乎是全球廚師夢寐以求的目標，而且只要摘下一顆星，就足以改變餐廳的名氣以及經營熱潮。
米其林一星：優質烹調，不妨一試！
米其林二星：烹調出色，值得繞道前往。
米其林三星：卓越的烹調，值得專程造訪。
《米其林指南2024》亮點搶先看
今年即將公布的《米其林指南》中，最受外界關注的重點就是位於台北的三星餐廳「頤宮」，是否能持續締造紀錄，繼續拿下三星肯定，完成七連霸的創舉。
此外，2023年的JL Studio、態芮TaÏrroir皆獲選為三星餐廳，終結了長達6年間，台灣米其林三星餐廳僅有「頤宮」 一枝獨秀的現象，而今年是否能維持三星殊榮，亦或是有其他後起之秀竄起，都將成為美食界的關注焦點。
🟡2023年全台星級餐廳完整名單回顧
⭐⭐⭐2023米其林指南：三星餐廳（3家）
▪頤宮（台北）蟬聯六連霸
▪JL Studio（台中）新進餐廳，原二星晉升
▪態芮TaÏrroir（台北）新進餐廳，原二星晉升
⭐⭐2023米其林指南：二星餐廳（6家）
▪侯布雄（台北）
▪logy（台北）
▪RAW（台北）
▪Liberte（高雄）新進餐廳，原一星晉升
▪渥達尼斯磨坊（台北）新進餐廳，原一星晉升
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⭐2023米其林指南：一星餐廳（35家）
▪教父牛排（台北）
▪de nuit（台北）
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▪富錦樹臺菜香檳 松山（台北）
▪Holt（台北）
▪Impromptu by Paul Lee（台北）
▪謙安和（台北）
▪吉兆割烹壽司（台北）
▪Longtail（台北）
▪明福台菜海產（台北）
▪米香 （台北）
▪山海樓（台北）
▪俺達の肉屋（台中）
▪巴黎廳1930x高山英紀（台北）
▪欣葉 鐘菜（台北)
▪承（高雄）
▪澀Sur（台中）
▪明壽司（台北）
▪鮨野村（台北）
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▪壽司芳（台北）
▪T+T（台北）
▪請客樓（台北）
▪天香樓（台北）
▪雅閣（台北）
▪彧割烹（台北）
▪金蓬萊遵古台菜（台北）
▪A CUT（台北）新進餐廳
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