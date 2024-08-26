《康熙》造型師Enzo因「癲癇發作」離世！好友小S沉痛發聲了

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▲Enzo的親姊姊今（26）日，證實弟弟的死因是癲癇發作。（圖／康熙來了 YouTube）

因綜藝節目《康熙來了》而打開知名度的造型師Enzo，過去總因浮誇、前衛的造型而讓人印象深刻，不過上個月才剛慶祝完自己42歲的生日的Enzo，卻在昨（25）日驚傳因「癲癇發作」離世，震驚演藝圈，不只好友Makiyo第一時間發文哀悼，今（26）日稍早，小S也沉痛透過經紀人發聲。Enzo生前在演藝圈人緣極佳，不僅與Makiyo曾是好閨密，與小S更是有深厚交情，如今Enzo驟然離世，小S稍早透過經紀人悲痛發聲：「太突然了，很難過！」Makiyo也在臉書難過哀悼：「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」Makiyo經紀人事後回應表示死訊是Enzo媽媽告知的，Makiyo現在心情非常難過：「Makiyo還無法相信，真的非常難過。」而根據《ETtoday新聞雲》報導，Enzo的親姊姊已經透露真實死因：「就是單純的癲癇發作走的，謝謝你的關心。」而事實上，2023年4月，Enzo就曾在街上癲癇發作，全身抽搐倒地，被緊急送醫，就診後醫師坦言Enzo的腦部斷層掃描顯示狀況不樂觀，讓他當時非常憂心自己的身體狀況：「果然我的腦部電腦斷層掃描，oh no！」沒想到同年8月，Enzo又再度發作，被診斷出已經罹患重度癲癇，讓他不得不取消原定的出國計畫：「我還是乖乖的住在台灣，不要讓家人朋友擔心。」不料Enzo今年再度發作，卻沒敵過病魔驟逝，享年42歲。